«Оставайся на свету» — трейлер DLC для Control про Алана Уэйка

Remedy в рамках State of Play представила трейлер грядущего дополнения про Алана Уэйка для Control, получившего название AWE, которое расшифровывается как Altered World Event.

На протяжении многих лет мы добавляли в игры пасхалки, которые связывали проекты друг с другом. Например, вы могли их видеть в Control… Но что если это не просто пасхалки?

По сюжету Джесси отправляется в закрытый несколько лет назад сектор расследований, чтобы выследить и уничтожить загадочное порождение тьмы. Для этого ей придется изучить альтернативные мировые события, в том числе в городе Брайт Фоллс.

Разработчики подчеркнули, что постарались сделать DLC как можно мрачнее. В нем игроков ждут новое оружие, модификации и тип противников.

Также Remedy добавила аркадный автомат, с помощью которого можно будет перепройти четыре битвы с боссами из кампании, полюбившийся многим лабиринт и запустить режим орды, а еще авторы обещают сюрпризы.

AWE выйдет 27 августа. Того же числа год назад состоялся релиз Control.