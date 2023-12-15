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    Отрывок из финала «Конана» Курта Бьюсика на русском! 2 и 3 тома уже можно предзаказать

    15 декабря 2023
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    15.12.2023
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    Издательство Alpaca запустила краудфандинговую кампанию по сбору средств на выпуск второго и третьего томов «Конана» Курта Бьюсика.

    Второй содержит выпуски № 16-22, № 24-31, № 33-34 и дополнительные материалы вроде «Хронологии приключений Конана» и оригинальной карты мира Хайборийской эры.

    В третьем вас ждет завершение саги с выпусками № 35-44, № 47-50 и пачка сопутствующих материалов, среди которых интервью с авторами и эксклюзивная серия стрипов о жизни Роберта Говарда.

    В общей сложности получается 880 страниц!

    Основную цель — собрать миллион рублей — издательство уже достигло. Все подробности можете узнать на сайте CrownRepublic.

    А пока можете ознакомиться с небольшим отрывком, которым поделилась с нами Alpaca.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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