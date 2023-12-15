Отрывок из финала «Конана» Курта Бьюсика на русском! 2 и 3 тома уже можно предзаказать

Издательство Alpaca запустила краудфандинговую кампанию по сбору средств на выпуск второго и третьего томов «Конана» Курта Бьюсика.

Второй содержит выпуски № 16-22, № 24-31, № 33-34 и дополнительные материалы вроде «Хронологии приключений Конана» и оригинальной карты мира Хайборийской эры.

В третьем вас ждет завершение саги с выпусками № 35-44, № 47-50 и пачка сопутствующих материалов, среди которых интервью с авторами и эксклюзивная серия стрипов о жизни Роберта Говарда.

В общей сложности получается 880 страниц!

Основную цель — собрать миллион рублей — издательство уже достигло. Все подробности можете узнать на сайте CrownRepublic.

А пока можете ознакомиться с небольшим отрывком, которым поделилась с нами Alpaca.