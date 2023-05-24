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    Пасхалки и интересные детали из фильма «Подземелья и драконы: Честь среди воров»

    24 мая 2023
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    24.05.2023
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    1 минута на чтение
    Пасхалки и интересные детали из фильма «Подземелья и драконы: Честь среди воров»

    Пользователь Твиттера Мусалов Максим (или @gupper_grans) поделился тредом, в котором рассказывает об отсылках, пасхалках и интересных деталях в «Подземелья и драконы: Честь среди воров».

    Тезисно пересказываем основные моменты:

    • Крепость Коринна, где ограбление главных героев пошло не по плану, придумали специально для фильма;
    • Предел Рейвела — тюрьма Альянса Лордов, которая впервые появилась несколько лет назад в модуле Icewind Dale: Rime of the Frostmaiden;
    • Совет по Освобождению появился в фильме почти в том же составе. Однако ааракокра Джарнатан, вместе с которым герои выпрыгивали в окно, — новый персонаж;
    • Из книги-приквела Honor Among Thieves: The Road to Neverwinter стало известно, что семья Эдгина жила в рыболовном городе под названием Таргос, одном из Десяти Городов Долины Ледяного Ветра, втором по размеру после Брин Шандер;
    • Таверна Trip and Shuffle, где познакомились Эдгин и Хольга, упоминается в иллюстрированном путеводителе A Reader’s Guide to R. A. Salvatore’s the Legend of Drizzt;
    • По пути в Невервинтер Эдгин и Хольга проезжают вулкан — это гора Хотинау, благодаря которой (и лорду Неверу) закрепилось название региона. Невервинтер — место, где не бывает зимы;
    • Замок Невер в фильме находится на южной стороне реки вместо северной. При этом если отзеркалить футажи из фильма, то город почти идеально сходится с картами из книг;
    • Таверна, в которой герои открыли портал, называется Дрифтвуд. Об этом свидетельствует упоминание «некоего стражника из таверны Дрифтвуд» и карточка из «Монополии» по мотивам фильма. Дрифтвуд — одно из самых популярных заведений в городе;
    • Арена в Невервинтере — это совершенно новый объект, которого не было ни в художественной, ни в игровой литературе;
    • Мусалов Максим даже перевел плакат о розыске Эдгина и Хольги
    • Момент с гербом на полу в кабинете Форджа, в который засасывает Эдгина и Хольгу, напоминает ловушку с песком из фильма «Подземелье драконов»;
    • Когда Эдгин спрашивает, какая любимая книга у мертвеца, тот называет «Клыкастый том Ликантуса Сзара». Он же упоминается в книге «Черный посох» Стивена Шенда;
    • А вот такой путь проделали герои фильма:
    Все отсылки в фильме «Подземелья и драконы: Честь среди воров»

    Тред еще не закончен (и конца-края не видно!), поэтому рекомендуем поглядывать в твиттер Максима.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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