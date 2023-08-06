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    Новости

    Переговоры Гильдии сценаристов США и Ассоциации продюсеров зашли в тупик

    6 августа 2023
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    06.08.2023
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    Переговоры Гильдии сценаристов США и Ассоциации продюсеров прошли безрезультатно

    Variety сообщает, что Гильдия сценаристов США провела второй раунд переговоров с Ассоциацией продюсеров впервые после начала забастовки. Стороны зашли в тупик — они не смогли договориться по двум пунктам требований. Тем временем забастовка продолжается уже 4-й месяц.

    Гильдия сценаристов требует установить минимальное количество сотрудников для сценарных комнат и гарантированное минимальное количество недель занятости. Ассоциация Продюсеров категорически не согласна с этими требованиями и не приняла их на встрече переговорщиков.

    Эти ключевые вопросы пока остаются камнем преткновения между продюсерами и сценаристами.

    Также открытыми остаются вопросы, связанные с выплатами за медицинское обслуживание и медицинскими льготами. Они также были затронуты на встрече.

    Гильдия сценаристов США планирует продолжить забастовку даже после достижения соглашения с продюсерами — чтобы поддержать протест своих коллег-актёров. Забастовка завершится только тогда, когда соглашение будет достигнуто и со сценаристами, и с киноактёрами.

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