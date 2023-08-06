Переговоры Гильдии сценаристов США и Ассоциации продюсеров зашли в тупик

Variety сообщает, что Гильдия сценаристов США провела второй раунд переговоров с Ассоциацией продюсеров впервые после начала забастовки. Стороны зашли в тупик — они не смогли договориться по двум пунктам требований. Тем временем забастовка продолжается уже 4-й месяц.
Гильдия сценаристов требует установить минимальное количество сотрудников для сценарных комнат и гарантированное минимальное количество недель занятости. Ассоциация Продюсеров категорически не согласна с этими требованиями и не приняла их на встрече переговорщиков.
Эти ключевые вопросы пока остаются камнем преткновения между продюсерами и сценаристами.
Гильдия сценаристов США планирует продолжить забастовку даже после достижения соглашения с продюсерами — чтобы поддержать протест своих коллег-актёров. Забастовка завершится только тогда, когда соглашение будет достигнуто и со сценаристами, и с киноактёрами.
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