Глава HBO и Max: зрители увидят последствия забастовок в середине 2024 года

Руководитель канала HBO и сервиса Max Кейси Блойс считает, что зрители увидят последствия забастовок голливудских сценаристов и актеров в середине 2024 года.

При этом, по его словам, точные сроки очень сложно спрогнозировать. Однако до конца 2023-го проблем с контентом быть не должно.

Трудно сказать, потому что все зависит от того, как долго это будет продолжаться. Я не думаю, что кто-то действительно знает это. <…> Трудно реально оценить, что произойдет. По крайней мере, до конца 2023 года у нас все в порядке. Но в 2024-м все станет хуже.

Стартующая сегодня забастовка актеров уже отразилась на производстве некоторых проектов. Так, например, производство сериала по «Чужому» от Ноа Хоули отложили. То же самое касается сиквела «Мортала Комбата» и «Гладиатора 2».