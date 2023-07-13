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    Глава HBO и Max: зрители увидят последствия забастовок в середине 2024 года

    13 июля 2023
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    13.07.2023
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    Глава HBO и Max: зрители увидят последствия забастовок в середине 2024 года

    Руководитель канала HBO и сервиса Max Кейси Блойс считает, что зрители увидят последствия забастовок голливудских сценаристов и актеров в середине 2024 года.

    При этом, по его словам, точные сроки очень сложно спрогнозировать. Однако до конца 2023-го проблем с контентом быть не должно.

    Трудно сказать, потому что все зависит от того, как долго это будет продолжаться. Я не думаю, что кто-то действительно знает это. <…> Трудно реально оценить, что произойдет. По крайней мере, до конца 2023 года у нас все в порядке. Но в 2024-м все станет хуже.

    Стартующая сегодня забастовка актеров уже отразилась на производстве некоторых проектов. Так, например, производство сериала по «Чужому» от Ноа Хоули отложили. То же самое касается сиквела «Мортала Комбата» и «Гладиатора 2».

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    Редактор
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