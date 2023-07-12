    3
    Новости

    СМИ: голливудские студии ждут, когда сценаристы начнут терять квартиры из-за забастовки

    12 июля 2023
    Фото аватара
    12.07.2023
    1011
    0 минут на чтение
    СМИ: голливудские студии ждут, когда сценаристы начнут терять квартиры из-за забастовки

    По данным издания Deadline, голливудские студии не планируют идти на уступки голливудским сценаристам, которые начали забастовку около двух месяцев назад.

    Кинокомпании рассчитывают, что сценаристы оставят забастовку к октябрю, когда у них закончатся деньги после пяти месяцев пикетов и отсутствия работы.

    Руководитель одной из студий откровенно заявил, что Warner Bros. Discovery, Apple, Netflix, Amazon, Disney и Paramount хотят «сломать» Гильдию сценаристов США.

    Конечная цель — позволить этому тянуться до тех пор, пока члены профсоюза не начнут терять свои квартиры и дома.

    Несколько других источников подтвердили это намерение и отметили, что это «жестокое, но необходимое зло».

    Студии и стриминговые сервисы ожидают, что сценаристы с ограниченным финансовыми возможностями обратятся к руководству Гильдии сценаристов США, чтобы возобновить переговоры перед Рождеством. В этом контексте кинокомпании будут в состоянии диктовать большинство условий любой возможной сделки.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Фото аватара
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Статьи

    Как издательство «Дом историй» работало над нейросетевыми обложками романов Лайона Спрэг де Кампа
    0
    5485
    Как издательство «Дом историй» работало над нейросетевыми обложками романов Лайона Спрэг де Кампа

    Издательство также рассказало, почему решило издавать именно этого автора, почему прибегло к нейросетям, как происходит рабочий процесс. И заодно поделилось любимой фантастикой!

    Обзор The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Ваша новая любимая игра*
    0
    18394
    Обзор The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Ваша новая любимая игра*

    *При условии, что вы не фанат ультрасовременной графики.

    Обзор Final Fantasy XVI. «Игра престолов» с чокобо 6
    0
    54440
    Обзор Final Fantasy XVI. «Игра престолов» с чокобо

    Мрачное фэнтези, набитое эпичными схватками кайдзю, сложными политическими дрязгами и восхитительной музыкой.

    «Индиана Джонс: Колесо судьбы». Как новый фильм закрывает легендарную серию 9
    0
    103530
    «Индиана Джонс: Колесо судьбы». Как новый фильм закрывает легендарную серию

    Доктор Джонс ищет себя во времени, воспитывает молодую смену и снова бьётся с фашистами.

    Читаем рассказ «Сосульки» Романа Евтушенко
    0
    164901
    Читаем рассказ «Сосульки» Романа Евтушенко

    Человечество смыло с лица городов волнами убийственных холодов, которые накатывают раз за разом. Почти смыло. Редкие выжившие пытаются бороться за жизнь. Трудиться, не сдаваться, растить детей, искать других людей…

    Читаем роман «Утерянный металл» Брендона Сандерсона — финал цикла «Двурождённые»
    0
    219375
    Читаем роман «Утерянный металл» Брендона Сандерсона — финал цикла «Двурождённые»

    В прологе мы знакомимся с прошлым Уэйна, а в последующих главах узнаём, как меняется политический ландшафт в Скадриале и какие ценные улики можно добыть в канализации.

    Обзор Diablo IV: Добро пожаловать в ММОшный ад!
    0
    234490
    Обзор Diablo IV: Добро пожаловать в ММОшный ад!

    Оставь надежду, всяк сюда входящий!

    Какие фильмы смотреть в июле 2023? Часть 3: онлайн
    0
    268693
    Какие фильмы смотреть в июле 2023? Часть 3: онлайн

    Пришельцы в Испании, тамплиеры в Польше, Чудо-женщина на Диком Западе, а братья Вентура — у финишной черты.

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить