СМИ: голливудские студии ждут, когда сценаристы начнут терять квартиры из-за забастовки

По данным издания Deadline, голливудские студии не планируют идти на уступки голливудским сценаристам, которые начали забастовку около двух месяцев назад.

Кинокомпании рассчитывают, что сценаристы оставят забастовку к октябрю, когда у них закончатся деньги после пяти месяцев пикетов и отсутствия работы.

Руководитель одной из студий откровенно заявил, что Warner Bros. Discovery, Apple, Netflix, Amazon, Disney и Paramount хотят «сломать» Гильдию сценаристов США.

Конечная цель — позволить этому тянуться до тех пор, пока члены профсоюза не начнут терять свои квартиры и дома.

Несколько других источников подтвердили это намерение и отметили, что это «жестокое, но необходимое зло».

Студии и стриминговые сервисы ожидают, что сценаристы с ограниченным финансовыми возможностями обратятся к руководству Гильдии сценаристов США, чтобы возобновить переговоры перед Рождеством. В этом контексте кинокомпании будут в состоянии диктовать большинство условий любой возможной сделки.