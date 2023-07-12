СМИ: голливудские студии ждут, когда сценаристы начнут терять квартиры из-за забастовки

По данным издания Deadline, голливудские студии не планируют идти на уступки голливудским сценаристам, которые начали забастовку около двух месяцев назад.
Кинокомпании рассчитывают, что сценаристы оставят забастовку к октябрю, когда у них закончатся деньги после пяти месяцев пикетов и отсутствия работы.
Руководитель одной из студий откровенно заявил, что Warner Bros. Discovery, Apple, Netflix, Amazon, Disney и Paramount хотят «сломать» Гильдию сценаристов США.
Конечная цель — позволить этому тянуться до тех пор, пока члены профсоюза не начнут терять свои квартиры и дома.
Несколько других источников подтвердили это намерение и отметили, что это «жестокое, но необходимое зло».
Студии и стриминговые сервисы ожидают, что сценаристы с ограниченным финансовыми возможностями обратятся к руководству Гильдии сценаристов США, чтобы возобновить переговоры перед Рождеством. В этом контексте кинокомпании будут в состоянии диктовать большинство условий любой возможной сделки.
-
Рекомендуем
Александр Ремизов
-
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.