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    Новости

    Гильдия режиссеров США поддержала бастующих сценаристов и актеров

    14 июля 2023
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    14.07.2023
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    Гильдия режиссеров США поддержала бастующих сценаристов и актеров

    Гильдия режиссеров США объявила, что решительно поддерживает бастующих голливудских сценаристов и актеров.

    Мы гордимся тем, что поддерживаем актеров и сценаристов в их борьбе за достижение соглашений, касающихся важных проблем, как прежде они поддерживали нас.

    В профсоюзе крайне разочарованы тем, что Ассоциация продюсеров не смогла справедливо и разумно решить волнующие сценаристов и актеров вопросы.

    Забастовка сценаристов началась еще в мае, а актеров — сегодня ночью. Это первый раз за 60 лет, когда обе гильдии бастуют одновременно.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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