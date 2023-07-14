Гильдия режиссеров США поддержала бастующих сценаристов и актеров

Гильдия режиссеров США объявила, что решительно поддерживает бастующих голливудских сценаристов и актеров.
Мы гордимся тем, что поддерживаем актеров и сценаристов в их борьбе за достижение соглашений, касающихся важных проблем, как прежде они поддерживали нас.
В профсоюзе крайне разочарованы тем, что Ассоциация продюсеров не смогла справедливо и разумно решить волнующие сценаристов и актеров вопросы.
Забастовка сценаристов началась еще в мае, а актеров — сегодня ночью. Это первый раз за 60 лет, когда обе гильдии бастуют одновременно.
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