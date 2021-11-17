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    Новости

    Первые кадры сюрреалистичного стоп-моушн сериала «Дом»

    17 ноября 2021
    17.11.2021
    556
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    Netflix показал целую пачку кадров анимационного стоп-моушн сериала под названием «Дом» (или The House в оригинале).

    Проект описывается как «эксцентричная мрачная комедия о доме и трех сюрреалистических историях о людях, которые в нем проживали».

    Первый эпизод разворачивается в 19 веке и повествует о бедном человеке по имени Раймонд, который встречает доброго гражданина, обещающего вернуть успех его семье. Второй происходит в наше время, когда распродажу отремонтированного дома прерывают гости и навсегда его меняют. А третий расскажет о юной девушке по имени Роза из мрачного будущего, которая борется изо всех сил, чтобы отремонтировать разрушенный дом.

    Над ними работали бельгийская пара Эмма де Сваеф и Марк Роэлс, обладательница премии BAFTA Палома Баэза и режиссер Ники Линдрот фон Бар.

    Премьера состоится 14 января 2022 года.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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