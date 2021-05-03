Первые кадры «Вечных» и даты выхода других фильмов Marvel

Disney опубликовала промо-ролик в честь 13-летия киновселенной Marvel, в котором показала кадры из будущих проектов студии и раскрыла даты выхода некоторых из них.

Среди них примечательней всего:

Продолжение «Черной пантеры» с подзаголовком «Ваканда навсегда» выйдет 8 июля 2022-го;

Сиквел «Капитана Марвел» называется The Marvels — премьера 11 ноября 2022 года;

«Человек-муравей 3: Квантумания» можно будет посмотреть с 17 февраля 2023-го;

Триквел «Стражей галактики» выйдет 5 мая 2023 года.

Также в ролике показали первые кадры «Вечных» с Анджелиной Джоли, а в конце представили логотип новой «Фантастической четверки».