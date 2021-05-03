Первые кадры «Вечных» и даты выхода других фильмов Marvel

Disney опубликовала промо-ролик в честь 13-летия киновселенной Marvel, в котором показала кадры из будущих проектов студии и раскрыла даты выхода некоторых из них.
Среди них примечательней всего:
- Продолжение «Черной пантеры» с подзаголовком «Ваканда навсегда» выйдет 8 июля 2022-го;
- Сиквел «Капитана Марвел» называется The Marvels — премьера 11 ноября 2022 года;
- «Человек-муравей 3: Квантумания» можно будет посмотреть с 17 февраля 2023-го;
- Триквел «Стражей галактики» выйдет 5 мая 2023 года.
Также в ролике показали первые кадры «Вечных» с Анджелиной Джоли, а в конце представили логотип новой «Фантастической четверки».
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