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    Первые кадры «Вечных» и даты выхода других фильмов Marvel

    3 мая 2021
    Дмитрий Кинский
    03.05.2021
    871
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    Первые кадры «Вечных» и даты выхода других фильмов Marvel

    Disney опубликовала промо-ролик в честь 13-летия киновселенной Marvel, в котором показала кадры из будущих проектов студии и раскрыла даты выхода некоторых из них.

    Среди них примечательней всего:

    • Продолжение «Черной пантеры» с подзаголовком «Ваканда навсегда» выйдет 8 июля 2022-го;
    • Сиквел «Капитана Марвел» называется The Marvels — премьера 11 ноября 2022 года;
    • «Человек-муравей 3: Квантумания» можно будет посмотреть с 17 февраля 2023-го;
    • Триквел «Стражей галактики» выйдет 5 мая 2023 года.

    Также в ролике показали первые кадры «Вечных» с Анджелиной Джоли, а в конце представили логотип новой «Фантастической четверки».

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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