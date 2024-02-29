Первый тизе-трейлер третьего сезона «Ванпанчмена»

Третий сезон «Ванпанчмена» анонсировали уже давно, и только сейчас вышел первый тизер-трейлер продолжения супергеройского аниме.

По сюжету Ассоциация монстров взяла в заложники ребенка главы Ассоциации героев. Тогда герои S-класса планируют рейд на убежище суперзлодеев. А параллельно с этим пробуждается человек-монстр Гароу.

За производство отвечает студия J.C. Staff, которая работала над вторым сезоном и «Может, я встречу тебя в подземелье?».

Даты выхода пока нет. Но, вероятно, сериал вернется на экраны в летнем или осеннем сезоне.