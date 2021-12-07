Первый тизер аниме «Пузырь» от авторов «Атаки титанов» и «Тетради смерти»

Netflix опубликовал первый тизер-трейлер полнометражного фантастического аниме под названием «Пузырь» (в оригинале — Bubble).
Режиссером выступает Тэцуро Араки, известный по «Атаке титанов» и пиратам «Черной лагуны». Сценарий написал Гэн Уробути, работавший над тремя фильмами «Девочка-волшебница Мадока». За дизайн персонажей отвечает Такэси Обата, приложивший руку к «Тетради смерти».
Действие картины разворачивается в отрезанном от внешнего мира Токио после того, как в мире появились загадочные пузыри, нарушившие законы гравитации. А в центре сюжета парень Хибики, которого однажды спасает девушка с таинственными способностями по имени Ута.
Премьера состоится 28 апреля 2022 года.
Трейлер
Постер
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