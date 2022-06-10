    3
    Новости

    Первый тизер мультсериала Nocturne — спин-оффа Castlevania

    10 июня 2022
    10.06.2022
    2
    0 минут на чтение

    В апреле 2021-го мы писали, что Netflix завершает мультсериал Castlevania на четвёртом сезоне. При этом параллельно запускает спин-офф. И вот первый тизер:

    Действие развернётся вокруг Рихтера, наследника рода Бельмонтов. Занимаются проектом Powerhouse Animation вместе с Project 51 Productions. Работают над мультсериалом Кевин Кольде и Клайв Брэдли.

    Даты выхода пока нет.

    Читайте также

    «Кастлвания», 4 сезон: финал тёмного фэнтези 4

    «Кастлвания», 4 сезон: финал тёмного фэнтези

     Никита Казимиров |  17.05.2021

    Какой получилась концовка, есть ли там что-нибудь от изгнанного Уоррена Эллиса и что будет с сериалом дальше?

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

    Статьи

    Фэнтези, где мало магии 5
    0
    18310
    Фэнтези, где мало магии

    Авторы, в книгах которых волшебство отодвинуто на второй план или не присутствует вовсе.

    «Зов костяных кораблей»: отрывок. Продолжение морского фэнтези Р. Дж. Баркера
    0
    66257
    «Зов костяных кораблей»: отрывок. Продолжение морского фэнтези Р. Дж. Баркера

    Фрагмент посвящён жёсткому сражению.

    1
    0
    78738
    Сериал «Эпидемия 2»: глубинная Россия через призму апокалипсиса

    Продолжение нашумевшего российского сериала, купленного Netflix.

    «Оби-Ван Кеноби», 4-я серия. Тайны Инквизиторов — рекап 1
    0
    123469
    «Оби-Ван Кеноби», 4-я серия. Тайны Инквизиторов — рекап

    Повествование пока соответствует слитому пересказу сюжета, хотя отдельные повороты оказываются перепутанными местами или не вполне корректными.

    «Доктор Стрэндж в Мультивселенной безумия»: сюжет и камео (все спойлеры здесь!) 4
    0
    135151
    Какие фильмы смотреть онлайн в июне 2022? Динозавры, пришельцы, боги и волшебник

    Динозавры Юрского периода, странный волшебник, безумный бог, космический рейнджер и животные-аферисты.

    Что почитать? Пять законченных фэнтези-романов про храбрых героев 10
    0
    198452
    Что почитать? Пять законченных фэнтези-романов про храбрых героев

    Рассказываем о романах, герои которых мечом, магией, отвагой или умом прокладывают себе путь к счастливому финалу.

    Мир фантастики №223 (июнь 2022) 2
    0
    329918
    Стартовал предзаказ июньского номера «МирФ»: красавицы и чудовища во всех проявлениях!

    Обратите внимание, в этом номере более плотная бумага, журнал весит чуть больше. 

    Сериал «Доисторическая планета»: как у документалки про динозавров может быть увлекательный сюжет 1
    0
    262031
    Сериал «Доисторическая планета»: как у документалки про динозавров может быть увлекательный сюжет

    Новый проект Джона Фавро при участии Ханса Циммера и ведущего Дэвида Аттенборо (или Николая Дроздова в нашей озвучке).

    Спецпроекты

    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить