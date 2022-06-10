Первый тизер мультсериала Nocturne — спин-оффа Castlevania

В апреле 2021-го мы писали, что Netflix завершает мультсериал Castlevania на четвёртом сезоне. При этом параллельно запускает спин-офф. И вот первый тизер:

Действие развернётся вокруг Рихтера, наследника рода Бельмонтов. Занимаются проектом Powerhouse Animation вместе с Project 51 Productions. Работают над мультсериалом Кевин Кольде и Клайв Брэдли.

Даты выхода пока нет.