Дракула мёртв, но не все готовы с этим мириться. По всей Европе люди и монстры жаждут возродить своего вождя. Охотник на нечисть Тревор Бельмонт и волшебница Сифа всеми силами стараются предотвратить возрождение. Дорога приводит их в город Тырговиште, в котором когда-то и началось восстание Дракулы против человечества. Тем временем уединившийся в своём замке полувампир Алукард получает просьбу о помощи от жителей поселения неподалёку. В другом конце Европы вампирский альянс под предводительством Кармиллы почти готов к захвату земель — нужно лишь дождаться, когда дьявольский кузнец Гектор вновь начнёт создавать ночных существ. Его бывший товарищ Айзек продолжает свой поход, который начался как попытка отомстить за убийство Дракулы. На фоне приближающейся финальной битвы что-то затевает и алхимик Сен-Жермен, жаждущий отыскать в других мирах свою возлюбленную.

Изначально мультсериал «Кастлвания» — почти авторский проект автора комиксов Уоррена Эллиса (Transmetropolitan, Hellblazer). Сценарий сериала он вынашивал с 2007 года. Тогда студия Frederator планировала полнометражный мультфильм по игре Castlevania III: Dracula’s Curse, а Эллис сотрудничал с создателем серии Кодзи Игараси. Проект долгое время тлел в производственном аду, пока не переродился в «Кастлванию» для Netflix. Идеи сценаристу помог реализовать продюсер-визионер Ади Шанкар, питающий страсть к видеоиграм.

У Эллиса было предостаточно времени, чтобы в мелочах продумать сценарий. Потому все предыдущие сезоны «Кастлвании» казались частью цельной картины. Однако летом 2020 года сценариста обвинили в сексуальных домогательствах, и Netflix разорвал с ним все связи. Поскольку Эллис работал над всеми сезонами ещё и как исполнительный продюсер, фанаты начали волноваться за финал «Кастлвании». Но оказалось, что сценарий был готов ещё до скандала, так что с ним у четвёртого сезона проблем нет. Это всё ещё отличная история, которую портят разве что сместившиеся акценты.

Из предыдущих сезонов только первый был завершённым приключением в мире тёмного фэнтези. В нём за четыре эпизода нас быстро ввели во вселенную, обрисовали конфликт, раскрыли основных персонажей и даже дали небольшую кульминацию, оставив простор для потенциального продолжения. Второй и третий сезон сосредоточились на диалогах и нагнетании напряжения, которое вырывалось на зрителя лишь в последних сериях, и неспешно подводили к финальной битве, заготовленной на четвёртый сезон. Так что его стоит воспринимать именно как окончание большой истории, а не как отдельное произведение.

Даже в финальном сезоне авторы «Кастлвании» никуда не торопятся, медленно вводя действующих лиц и объясняя предпосылки происходящего в мельчайших подробностях. Причём настолько дотошно, что некоторые моменты могут показаться странными, если вы не пересмотрите предыдущие серии, — настолько тогда эти детали казались незначительными. Так что лучше объедините в уме тридцать серий шоу в один большой сезон — и тогда темп повествования покажется куда менее спорным.

В этом, кстати, достоинство анимационной «Кастлвании», сохранившееся и в четвёртом сезоне. Не так уж много существует работ с такой концептуальной целостностью. Персонажи никогда не говорят случайными фразами — всё однажды найдёт своё место в сюжете. А поговорить герои и злодеи любят, так что проработанность диалогов заслуживает отдельного уважения. И так тут во всём. Если Бельмонт найдёт примечательный маленький камешек, от него рано или поздно будет польза; если какой-то герой незаметно исчез из кадра, он наверняка занят делами, которые потом повлияют на сюжет.

Впрочем, проблемы в четвёртом сезоне чаще решают грубой силой, а не словами и умом, и сериал больше не кажется камерным триллером, построенным на одних диалогах. На место саспенса пришёл жестокий, кровавый экшен — и он тут прекрасен. Битвы в шоу оригинальные и продуманные, а их масштабы растут от эпизода к эпизоду. Так что если раньше вам в «Кастлвании» не хватало драйва, финальный сезон это с лихвой компенсирует.

Сражения в сериале ещё и красиво выглядят. За использование классической двухмерной анимации в эпоху массового распространения 3D-графики авторов нужно поблагодарить отдельно, но дело даже не в ней. Четвёртый сезон «Кастлвании» хорош именно с художественной точки зрения. Постановка объектов в кадре, сочетание цветов, работа камеры и необычные стилистические решения создают настоящую визуальную феерию. Порой кажется, что все усилия создатели четвёртого сезона потратили именно на картинку.

А вот в том, что касается сюжета, финал «Кастлвании» получился не очень удачным. В сценарий зачем-то ввели новых героев, которые ничего особо ценного истории не дают, зато воруют экранное время у знакомых и полюбившихся персонажей. В итоге многим потенциально интересным сюжетным линиям (например, отношениям Гектора и Ленор) попросту не хватает времени, чтобы запомниться и чем-то удивить.

Как окончание большой истории четвёртый сезон тоже не преподносит никаких сюрпризов. Это не то чтобы плохо, но от тёмного фэнтези с таким выдающимся сценарием подсознательно ждёшь чего-то большего. С другой стороны, финал «Кастлвании» вышел максимально логичным и уместным. Он органично разрешает конфликты, которые нам показали ещё в первом сезоне, и оставляет приятное ощущение завершённости.

В 2017 году, когда «Кастлвания» только стартовала, она была одним из флагманов оригинальной анимации Netflix. За это время стриминговый сервис успел выпустить множество уникальных и выдающихся сериалов, и к 2021 году финал «Кастлвании» выглядит даже немного стандартно. Однако это все ещё прекрасный сериал, с хорошим сценарием, яркими битвами, обаятельными персонажами и красивой графикой. Правда, сильные стороны «Кастлвании» в полной мере раскроются лишь при просмотре всех четырёх сезонов залпом. Но поверьте, удовольствие, которое вы в итоге получите, стоит потраченного времени.