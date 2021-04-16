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    Новости

    СМИ: Четвёртый и финальный сезон Castlevania выйдет в мае. Netflix готовит проект во вселенной

    16 апреля 2021
    Кот-император
    16.04.2021
    457
    1 минута на чтение
    Castlevania, 2 сезон: лучше первого, но не намного

    По данным Deadline, четвёртый сезон анимационного сериала Castlevania выйдет уже 13 мая. И он станет для шоу заключительным. Всего для него отсняли 10 эпизодов.

    Тизер четвёртого сезона

    СМИ: Четвёртый и финальный сезон Castlevania выйдет в мае. Netflix готовит проект во вселенной

    Постер четвёртого сезона

    По всей видимости, стриминг принял решение свернуть прикрыть проект на фоне скандала, развернувшегося вокруг сценариста и продюсера Уоррена Эллиса. Прошлым летом, когда Эллис уже закончил сценарий четвёртого сезона, несколько десятков женщин рассказали о о случаях злоупотребления властью и неподобающем отношении. Эти обвинения он регулярно отрицал. На сайте SoManyofUs описаны сотни заявлений.

    Хорошие новости для поклонников Castlevania — сервис не собирается бросать эту вселенную. Как пишет издание, Netflix планирует запустить во вселенной новый проект про других персонажей. Никаких деталей, даже о формате, пока нет.

    Первый сезон Castlevania — адаптации видеоигровой серии — вышел в 2017 году. Мультсериал стал ключевым в списке оригинальных анимационных взрослых передач сервиса, каждый новый сезон получал всё большие оценки. Так, например, второй сезон завоевал 100% на Rotten Tomatoes и был отмечен изданием IGN за лучшую анимацию в 2018-м.

    По большей части мультсериал вдохновлён частью Castlevania: Symphony of the Night. Вероятно, авторы нового проекта возьмут за основу другие части игр.

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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