СМИ: Четвёртый и финальный сезон Castlevania выйдет в мае. Netflix готовит проект во вселенной

По данным Deadline, четвёртый сезон анимационного сериала Castlevania выйдет уже 13 мая. И он станет для шоу заключительным. Всего для него отсняли 10 эпизодов.

This is where it all started. The final season of Castlevania arrives May 13. pic.twitter.com/sLqWjJxjoA

— NX (@NXOnNetflix) April 16, 2021