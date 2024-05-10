Warner Bros. заблокировала фанатский фильм про Голлума... и вернула после возмущения фанатов

Warner Bros. «кинула» страйк создателям фанатского фильма по «Властелину колец» под названием The Hunt For Gollum за нарушение авторских прав.

Это произошло на фоне недавнего анонса одноименной картины, которую спродюсирует Питер Джексон и снимет Энди Серкис.

Фанатский фильм вышел в 2009 году и собрал больше 13 миллионов просмотров. Но 10 мая на странице ленты появилась плашка: «Видео недоступно. Оно содержит материалы от партнера Warner Bros. Entertainment, который заблокировал их показ из-за нарушения авторских прав».

В сети уже раскритиковали это решение, обвинив компанию в неслыханной жадности и сравнив ее со Смаугом, который печется о каждой монете в своем логове.

Журналисты IGN запросили комментарий у Warner Bros., но пока не получили ответ.

Обновление:

Во второй половине дня фильм снова стал доступен в сети. Создатели опубликовали комментарий: