Первый тизер «Противостояния» — новой экранизации романа Стивена Кинга

CBS опубликовал первый тизер сериала «Противостояние» — новой адаптации одноимённого романа Стивена Кинга.

В 30-секундном ролике можно различить заботливую мать Эбигейл (Вупи Голдберг) и инфернального Рэндала Флэгга (Александр Скарсгард). Помимо них в шоу сыграли Джеймс Марсден, Эмбер Хёрд, Джован Адепо, Хизер Грэм, Оуэн Тинг и другие.

Режиссёром выступил Джош Бун («Виноваты звёзды», «Новые мутанты»).

Сюжет книги разворачивается в 90-е годы, когда в результате пандемии супергриппа погибла большая часть населения Земли. Выжившие разделяются на несколько лагерей, которые борются за ресурсы и припасы. А некоторые из них решают примкнуть к Человеку в черном/Рэндалу Флэггу.

Стивен Кинг не просто выступил исполнительным продюсером, а ещё и сценаристом — он дописал ещё финальный эпизод.

Премьера намечена на 17 декабря.