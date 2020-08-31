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    Первый тизер «Противостояния» — новой экранизации романа Стивена Кинга

    31 августа 2020
    Кот-император
    31.08.2020
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    CBS опубликовал первый тизер сериала «Противостояние» — новой адаптации одноимённого романа Стивена Кинга.

    В 30-секундном ролике можно различить заботливую мать Эбигейл (Вупи Голдберг) и инфернального Рэндала Флэгга (Александр Скарсгард). Помимо них в шоу сыграли Джеймс Марсден, Эмбер Хёрд, Джован Адепо, Хизер Грэм, Оуэн Тинг и другие.

    Режиссёром выступил Джош Бун («Виноваты звёзды», «Новые мутанты»).

    Сюжет книги разворачивается в 90-е годы, когда в результате пандемии супергриппа погибла большая часть населения Земли. Выжившие разделяются на несколько лагерей, которые борются за ресурсы и припасы. А некоторые из них решают примкнуть к Человеку в черном/Рэндалу Флэггу.

    Стивен Кинг не просто выступил исполнительным продюсером, а ещё и сценаристом — он дописал ещё финальный эпизод.

    Премьера намечена на 17 декабря.

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    Вупи Голдберг и Александр Скарсгард на первых кадрах сериала «Противостояние»

     Дмитрий Кинский |  20.05.2020

    В основу шоу лег роман Стивена Кинга.

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    Кот-император
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