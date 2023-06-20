Первый тизер спин-оффа «Ходячих мертвецов» про Дэрила Диксона

AMC показал первый — и не очень содержательный — тизер ещё одного спин-оффа «Ходячих мертвецов». Сериал, получивший подзаголовок «Дэрил Диксон», расскажет о судьбе Дэрила после событий основного шоу. Он оказался во Франции, но как именно — не помнит. В самом тизере лишь можно увидеть Нормана Ридуса (он вернулся к роли) на лодке.
Ранее в сети появились промокадры из сериала:
В июне на AMC стартовал спин-офф «Мёртвый город» (Dead City), который рассказывает о приключениях Нигана в Нью-Йорке. Именно в финале одного из эпизодов зрителям показали тизер «Дэрила Диксона».
Спин-офф с Норманом Ридусом стартует осенью.
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Дмитрий Кинский | 05.05.2023 | 99
Это сериал про Нигана и Мэгги.
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