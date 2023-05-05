«Я бы себе тоже не доверял» — первый тизер-трейлер «Ходячих мертвецов: Мертвый город»

Телеканал AMC показал первый тизер-трейлер спин-оффа «Ходячих мертвецов» с подзаголовком «Мертвый город».

В центре сюжета будут Ниган (Джеффри Дин Морган) и Мэгги (Лорен Коэн), которые будут вынуждены оставить свои разногласия и отправиться в Нью-Йорк.

Премьера состоится 18 июня. Всего в первом сезоне будет шесть эпизодов.