Кинокомпания «Централ партнершип» опубликовала первый тизер-трейлер «Чебурашки».
По сюжету Чебурашка — существо, обитающее в апельсиновой роще в далекой стране. И однажды его заносит в небольшой город у моря, где он знакомится с необщительным стариком.
Режиссером выступает Дмитрий Дьяченко, который снял трилогию «Последнего богатыря». Чебурашку озвучит Ольга Кузьмина, а Гену (здесь он не крокодил вовсе) — Сергей Гармаш.
Премьера картины состоится 1 января 2023 года.
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