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    Новости

    Первый тизер-трейлер «Чебурашки»

    20 июня 2022
    20.06.2022
    1585
    0 минут на чтение
    Первый тизер-трейлер «Чебурашки»

    Кинокомпания «Централ партнершип» опубликовала первый тизер-трейлер «Чебурашки».

    По сюжету Чебурашка — существо, обитающее в апельсиновой роще в далекой стране. И однажды его заносит в небольшой город у моря, где он знакомится с необщительным стариком.

    Режиссером выступает Дмитрий Дьяченко, который снял трилогию «Последнего богатыря». Чебурашку озвучит Ольга Кузьмина, а Гену (здесь он не крокодил вовсе) — Сергей Гармаш.

    Премьера картины состоится 1 января 2023 года.

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