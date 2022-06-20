Кинокомпания «Централ партнершип» опубликовала первый тизер-трейлер «Чебурашки».

По сюжету Чебурашка — существо, обитающее в апельсиновой роще в далекой стране. И однажды его заносит в небольшой город у моря, где он знакомится с необщительным стариком.

Режиссером выступает Дмитрий Дьяченко, который снял трилогию «Последнего богатыря». Чебурашку озвучит Ольга Кузьмина, а Гену (здесь он не крокодил вовсе) — Сергей Гармаш.

Премьера картины состоится 1 января 2023 года.