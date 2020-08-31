Первый тизер-трейлер сериала «Призраки поместья Блай»

Netflix опубликовал первый (и довольно жуткий) тизер-трейлер сериала «Призраки поместья Блай» — своего рода продолжения «Призраков дома на холме».

Авторы взяли за основу повесть Генри Джеймса «Поворот винта», по сюжету которой молодая женщина переезжает за город, чтобы воспитывать двух детей-сирот. История будет переплетена с другими произведениями Джеймса вроде «Веселого уголка» и «Романтики старой одежды».

Шоураннером выступает режиссер «Игры Джеральда» и «Доктора Сна» Майк Флэнаган. Также в сериале появятся актеры из «Призраков дома на холме», но уже в другом амплуа.

«Призраки поместья Блай» выйдут 9 октября.