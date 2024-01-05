Первый тизер-трейлер второго сезона «Аркейна» — с новыми персонажами!

Netflix неожиданно опубликовал первый тизер-трейлер второго сезона анимационного сериала по League of Legends под названием «Аркейн».
В ролике показали несколько новых (для шоу) персонажей — безумного алхимика Синджеда и, судя по всему, Варвика.
Премьера состоится в ноябре 2024 года. Точной даты пока нет.
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Редактор
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