Первый тизер-трейлер второго сезона «Аркейна» — с новыми персонажами!

Netflix неожиданно опубликовал первый тизер-трейлер второго сезона анимационного сериала по League of Legends под названием «Аркейн».

В ролике показали несколько новых (для шоу) персонажей — безумного алхимика Синджеда и, судя по всему, Варвика.

Премьера состоится в ноябре 2024 года. Точной даты пока нет.