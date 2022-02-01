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    Новости

    Первый тизер «Воланда» — вольной адаптации «Мастера и Маргариты»

    1 февраля 2022
    01.02.2022
    2137
    0 минут на чтение

    «Кинопоиск» представил первый тизер «Воланда» — фильма Михаила Локшина по мотивам «Мастера и Маргариты» Михаила Булгакова и биографии, собственно, Булгакова.

    Сюжет разворачивается в Москве 1930-х годов. Известный писатель оказывается в центре литературного скандала. Спектакль по его пьесе снимают с репертуара, а коллеги от него отворачиваются. Писателя поддерживает только возлюбленная Маргарита, и с ее помощью он садится за новый роман, героем которого становится Воланд, его загадочный знакомый иностранец.

    Мастера сыграл Евгений Цыганов, Маргариту — Юлия Снигирь, а Воланда — немецкий актер Аугуст Диль («Бесславные ублюдки»). Сценарий написал Роман Кантор («Серебряные коньки»).

    Картина выйдет 1 января 2023-го.

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     Лин Лобарёв |  15.05.2021

    Три фантастические ленты, снятые по произведениям Михаила Булгакова, видели, наверное, все. Это «Иван Васильевич меняет профессию», «Собачье сердце» и сериал «Мастер и Маргарита». А всего фантастику Булгакова экранизировали почти полтора десятка раз.

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