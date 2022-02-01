«Кинопоиск» представил первый тизер «Воланда» — фильма Михаила Локшина по мотивам «Мастера и Маргариты» Михаила Булгакова и биографии, собственно, Булгакова.

Сюжет разворачивается в Москве 1930-х годов. Известный писатель оказывается в центре литературного скандала. Спектакль по его пьесе снимают с репертуара, а коллеги от него отворачиваются. Писателя поддерживает только возлюбленная Маргарита, и с ее помощью он садится за новый роман, героем которого становится Воланд, его загадочный знакомый иностранец.