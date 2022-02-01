«Кинопоиск» представил первый тизер «Воланда» — фильма Михаила Локшина по мотивам «Мастера и Маргариты» Михаила Булгакова и биографии, собственно, Булгакова.
Сюжет разворачивается в Москве 1930-х годов. Известный писатель оказывается в центре литературного скандала. Спектакль по его пьесе снимают с репертуара, а коллеги от него отворачиваются. Писателя поддерживает только возлюбленная Маргарита, и с ее помощью он садится за новый роман, героем которого становится Воланд, его загадочный знакомый иностранец.
Мастера сыграл Евгений Цыганов, Маргариту — Юлия Снигирь, а Воланда — немецкий актер Аугуст Диль («Бесславные ублюдки»). Сценарий написал Роман Кантор («Серебряные коньки»).
Картина выйдет 1 января 2023-го.
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