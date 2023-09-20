Первый трейлер аниме-сериала по Onimusha от Netflix

Netflix анонсировала аниме-сериал Onimusha (с компьютерной графикой) по мотивам культовой серии игр от Capcom.

Режиссерами выступают Такаси Миике и Синъя Сугай, известные по «Воронам» и Dragon’s Dogma соответственно.

За производство отвечает студия Sublimation, выпустившая «Слова пузырятся подобно газировке» (в сотрудничестве с Signal.MD) и аниме-адаптацию Dragon’s Dogma.

Сам онлайн-кинотеатр называет грядущее шоу началом напряженной серии, в которой клинок Миямото Мусаси пронзает зло.

Премьера состоится 2 ноября.

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