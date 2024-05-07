Стив Бушеми присоединился ко второму сезону «Уэнсдэй» — объявили актерский состав

Netflix и Вещь из «Уэнсдэй» в промо-ролике объявили основной актерский состав второго сезона, съемки которого уже стартовали.
- Джой Сандей — Бьянка;
- Джоанна Ламли — Бабушка;
- Кэтрин Зета-Джонс — Мортиша;
- Эмма Майерс — Энид;
- Стив Бушеми — Барри Дорт;
- Билли Пайпер — Капри;
- Тандиве Ньютон — Доктор Фейрберн;
- Дженна Ортега — Уэнсдэй.
Перси Хайнс Уайт, исполнивший одну из главных ролей в первом сезоне, не появится во втором. Ранее его обвинили в сексуальном насилии.
У продолжения сериала пока нет даты выхода.
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