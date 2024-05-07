Стив Бушеми присоединился ко второму сезону «Уэнсдэй» — объявили актерский состав

Netflix и Вещь из «Уэнсдэй» в промо-ролике объявили основной актерский состав второго сезона, съемки которого уже стартовали.

Джой Сандей — Бьянка;

Джоанна Ламли — Бабушка;

Кэтрин Зета-Джонс — Мортиша;

Эмма Майерс — Энид;

Стив Бушеми — Барри Дорт;

Билли Пайпер — Капри;

Тандиве Ньютон — Доктор Фейрберн;

Дженна Ортега — Уэнсдэй.

Перси Хайнс Уайт, исполнивший одну из главных ролей в первом сезоне, не появится во втором. Ранее его обвинили в сексуальном насилии.

У продолжения сериала пока нет даты выхода.