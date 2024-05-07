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    Стив Бушеми присоединился ко второму сезону «Уэнсдэй» — объявили актерский состав

    7 мая 2024
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    07.05.2024
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    Стив Бушеи присоединился ко второму сезону «Уэнсдэй» — объявили актерский состав

    Netflix и Вещь из «Уэнсдэй» в промо-ролике объявили основной актерский состав второго сезона, съемки которого уже стартовали.

    • Джой Сандей — Бьянка;
    • Джоанна Ламли — Бабушка;
    • Кэтрин Зета-Джонс — Мортиша;
    • Эмма Майерс — Энид;
    • Стив Бушеми — Барри Дорт;
    • Билли Пайпер — Капри;
    • Тандиве Ньютон — Доктор Фейрберн;
    • Дженна Ортега — Уэнсдэй.

    Перси Хайнс Уайт, исполнивший одну из главных ролей в первом сезоне, не появится во втором. Ранее его обвинили в сексуальном насилии.

    У продолжения сериала пока нет даты выхода.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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