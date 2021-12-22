Marvel опубликовала первый трейлер «Доктора Стрэнджа: В мультивселенной безумия», который изначально показывали после титров «Человека-паука: нет пути домой».

По сюжету в наш мир прорываются существа, которых в нем не должно быть. И чтобы все исправить, главный герой обращается за помощью к Ванде Максимофф.

За постановку отвечает Сэм Рэйми, известный по оригинальной трилогии «Человека-паука». А главные роли исполняют Бенедикт Камбербэтч и Элизабет Олсен.

Премьера состоится 6 мая 2022 года.