Disney показала первый ролик по грядущей аниме-антологии Star Wars: Visions. Идея проекта проста: знаменитые японские студии рисуют разные истории по «Звёздным войнам» в своём стиле. В ролике показаны отрывки, концепт-арты и комментарии создателей.

Все в сборник войдут десять сюжетов, некоторые студии взяли по две работы.

«Дуэль» (The Duel) от Kamikaze Douga покажет типичную джедайскую историю о самоотверженности. Эта короткометражка больше не о содержании, а о стиле: авторы привнесли в «Звёздные войны» японскую иконографию, джедай здесь стилизован под самурая, а дроид облачён в соломенную шляпу. Рисунок будет черно-белым с редкими вставками отдельных цветов вроде светового меча.

(The Duel) от Kamikaze Douga покажет типичную джедайскую историю о самоотверженности. Эта короткометражка больше не о содержании, а о стиле: авторы привнесли в «Звёздные войны» японскую иконографию, джедай здесь стилизован под самурая, а дроид облачён в соломенную шляпу. Рисунок будет черно-белым с редкими вставками отдельных цветов вроде светового меча. « Лоп и Очо» (Lop and Ochō) от Geno Studio (Twin Engine). Здесь зрителей ждёт конфликт естественной красоты и наступающей индустриализации. Главная героиня принадлежит к инородцами — это космическая фурри-крольчиха Лоп.

(Lop and Ochō) от Geno Studio (Twin Engine). Здесь зрителей ждёт конфликт естественной красоты и наступающей индустриализации. Главная героиня принадлежит к инородцами — это космическая фурри-крольчиха Лоп. «Татуинская рапсодия» (Tatooine Rapsody) от Studio Colorido (Twin Engine) расскажет историю Бобы Фетта на Татуине. Обещают появление Джаббы Хатта!

(Tatooine Rapsody) от Studio Colorido (Twin Engine) расскажет историю Бобы Фетта на Татуине. Обещают появление Джаббы Хатта! «Близнецы» (The Twins) от знаменитых Trigger поведают о брате и сестре. Этот сюжет вдохновлён судьбой Люка и Леи, но беда в том, что один попадёт под влияние Тёмной стороны.

(The Twins) от знаменитых Trigger поведают о брате и сестре. Этот сюжет вдохновлён судьбой Люка и Леи, но беда в том, что один попадёт под влияние Тёмной стороны. «Старейшина» (The Elder), снова от Trigger, расскажет про учителя и ученика, которые сталкиваются с неизвестным врагом.

(The Elder), снова от Trigger, расскажет про учителя и ученика, которые сталкиваются с неизвестным врагом. «Деревенская невеста» (The Village Bride) от Kinema Citrus. Здесь в сюжете окажется падший джедай, вот только совсем ином ключе. Хранитель мира чтит древние традиции в далёкой деревне, и когда наступает день свадьбы, ему предстоит сделать важный выбор.

(The Village Bride) от Kinema Citrus. Здесь в сюжете окажется падший джедай, вот только совсем ином ключе. Хранитель мира чтит древние традиции в далёкой деревне, и когда наступает день свадьбы, ему предстоит сделать важный выбор. «Акакири» (Akakiri) от Science Saru описывается как «Красивая, но душераздирающая история о принцессе».

(Akakiri) от Science Saru описывается как «Красивая, но душераздирающая история о принцессе». T0-B1 от Science Saru покажет трогательную историю дроида, который мечтает стать джедаем.

от Science Saru покажет трогательную историю дроида, который мечтает стать джедаем. «Девятый джедай» (The Ninth Jedi) от Production IG — это история об эпохе, когда джедаи были только в легендах. В центре сюжета окажется дочь специалиста по световым мечам.

Большинство работ прям сильно опираются на классические аниме-тайтлы, взять хоть историю дроида, похожего на Астробоя, или «Близнецов», чей стиль неотличим, например, от «Промара».

«Видения» стартуют 22 сентября на Disney+.