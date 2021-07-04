Disney показала первый ролик по грядущей аниме-антологии Star Wars: Visions. Идея проекта проста: знаменитые японские студии рисуют разные истории по «Звёздным войнам» в своём стиле. В ролике показаны отрывки, концепт-арты и комментарии создателей.
Все в сборник войдут десять сюжетов, некоторые студии взяли по две работы.
- «Дуэль» (The Duel) от Kamikaze Douga покажет типичную джедайскую историю о самоотверженности. Эта короткометражка больше не о содержании, а о стиле: авторы привнесли в «Звёздные войны» японскую иконографию, джедай здесь стилизован под самурая, а дроид облачён в соломенную шляпу. Рисунок будет черно-белым с редкими вставками отдельных цветов вроде светового меча.
- «Лоп и Очо» (Lop and Ochō) от Geno Studio (Twin Engine). Здесь зрителей ждёт конфликт естественной красоты и наступающей индустриализации. Главная героиня принадлежит к инородцами — это космическая фурри-крольчиха Лоп.
- «Татуинская рапсодия» (Tatooine Rapsody) от Studio Colorido (Twin Engine) расскажет историю Бобы Фетта на Татуине. Обещают появление Джаббы Хатта!
- «Близнецы» (The Twins) от знаменитых Trigger поведают о брате и сестре. Этот сюжет вдохновлён судьбой Люка и Леи, но беда в том, что один попадёт под влияние Тёмной стороны.
- «Старейшина» (The Elder), снова от Trigger, расскажет про учителя и ученика, которые сталкиваются с неизвестным врагом.
- «Деревенская невеста» (The Village Bride) от Kinema Citrus. Здесь в сюжете окажется падший джедай, вот только совсем ином ключе. Хранитель мира чтит древние традиции в далёкой деревне, и когда наступает день свадьбы, ему предстоит сделать важный выбор.
- «Акакири» (Akakiri) от Science Saru описывается как «Красивая, но душераздирающая история о принцессе».
- T0-B1 от Science Saru покажет трогательную историю дроида, который мечтает стать джедаем.
- «Девятый джедай» (The Ninth Jedi) от Production IG — это история об эпохе, когда джедаи были только в легендах. В центре сюжета окажется дочь специалиста по световым мечам.
Большинство работ прям сильно опираются на классические аниме-тайтлы, взять хоть историю дроида, похожего на Астробоя, или «Близнецов», чей стиль неотличим, например, от «Промара».
«Видения» стартуют 22 сентября на Disney+.
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