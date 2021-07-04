    3
    Новости

    Первый трейлер Visions — аниме-антологии по «Звёздным войнам»

    4 июля 2021
    04.07.2021
    1245
    1 минута на чтение

    Disney показала первый ролик по грядущей аниме-антологии Star Wars: Visions. Идея проекта проста: знаменитые японские студии рисуют разные истории по «Звёздным войнам» в своём стиле. В ролике показаны отрывки, концепт-арты и комментарии создателей.

    Все в сборник войдут десять сюжетов, некоторые студии взяли по две работы.

    • «Дуэль» (The Duel) от Kamikaze Douga покажет типичную джедайскую историю о самоотверженности. Эта короткометражка больше не о содержании, а о стиле: авторы привнесли в «Звёздные войны» японскую иконографию, джедай здесь стилизован под самурая, а дроид облачён в соломенную шляпу. Рисунок будет черно-белым с редкими вставками отдельных цветов вроде светового меча.
    • «Лоп и Очо» (Lop and Ochō) от Geno Studio (Twin Engine). Здесь зрителей ждёт конфликт естественной красоты и наступающей индустриализации. Главная героиня принадлежит к инородцами — это космическая фурри-крольчиха Лоп.
    • «Татуинская рапсодия» (Tatooine Rapsody) от Studio Colorido (Twin Engine) расскажет историю Бобы Фетта на Татуине. Обещают появление Джаббы Хатта!
    • «Близнецы» (The Twins) от знаменитых Trigger поведают о брате и сестре. Этот сюжет вдохновлён судьбой Люка и Леи, но беда в том, что один попадёт под влияние Тёмной стороны.
    • «Старейшина» (The Elder), снова от Trigger, расскажет про учителя и ученика, которые сталкиваются с неизвестным врагом.
    • «Деревенская невеста» (The Village Bride) от Kinema Citrus. Здесь в сюжете окажется падший джедай, вот только совсем ином ключе. Хранитель мира чтит древние традиции в далёкой деревне, и когда наступает день свадьбы, ему предстоит сделать важный выбор.
    • «Акакири» (Akakiri) от Science Saru описывается как «Красивая, но душераздирающая история о принцессе».
    • T0-B1 от Science Saru покажет трогательную историю дроида, который мечтает стать джедаем.
    • «Девятый джедай» (The Ninth Jedi) от Production IG — это история об эпохе, когда джедаи были только в легендах. В центре сюжета окажется дочь специалиста по световым мечам.

    Большинство работ прям сильно опираются на классические аниме-тайтлы, взять хоть историю дроида, похожего на Астробоя, или «Близнецов», чей стиль неотличим, например, от «Промара».

    «Видения» стартуют 22 сентября на Disney+.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Читаем рассказ: Аластер Рейнольдс «Ремонтный скафандр»
    0
    5975
    Читаем рассказ: Аластер Рейнольдс «Ремонтный скафандр»

    История о связи космонавта со его скафандром и кораблём.

    Поэзия и заговоры: писательница Аркади Мартин о своей книге «Память, что зовется империей»
    0
    57695
    Поэзия и заговоры: писательница Аркади Мартин о своей книге «Память, что зовется империей»

    «Эта книга вышла из того проекта, а также из многих предыдущих исследований истории империализма, его методов, ужасов и соблазнов».

    1
    0
    63615
    Продолжения сериалов в июле 2021: Дикий Запад, средневековая Корея и Розуэлл

    А ещё романтическая подростковая фантастика и самый летний и уютный мультсериал.

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки июля 2021 13
    0
    127871
    Что почитать из фантастики? Книжные новинки июля 2021

    В июле выйдет немало интересных книг от прекрасных авторов — от Марины и Сергея Дяченко, Стивена Эриксона и Марты Уэллс до Денниса Тейлора, Ромена Люказо и Майкла Макдауэлла.

    Мир фантастики №212 (июль 2021) 5
    0
    178604
    Мир фантастики №212 (июль 2021)

    Чёрная Вдова, Дюк Нюкем и китайское фэнтези

    Новинки сериалов за июль 2021-го: много анимации, хоррора и пародий 5
    0
    183602
    Новинки сериалов за июль 2021-го: много анимации, хоррора и пародий

    Герои нашего детства возвращаются: Том и Джерри, Чип и Дейл, Майк и Салли, Патрик Стар и другие!

    «Локи», 4 серия: Мультивселенная должна быть спасена 6
    0
    203947
    «Локи», 4 серия: Мультивселенная должна быть спасена

    Мы узнаём историю Сильвии, теряем иллюзии насчёт Священного Таймлайна и, кажется, начинаем понимать, кто тут главный злодей. А ещё не пропустите сцену после титров!

    Погибшие космонавты: реальные и мифические аварии 6
    0
    252312
    Погибшие космонавты и аварии в космосе, реальные и мифические

    Вспомним тех, кто отдал жизни за покорение космоса, знаменитые катастрофы и случаи, когда их удалось избежать. А также разоблачим теории заговора о «неизвестных космонавтах».

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить