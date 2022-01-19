Первый трейлер «Властелина колец» от Amazon

Amazon Prime Video опубликовал первый тизер-трейлер сериала по «Властелину колец» с подзаголовком «Кольца власти».
Сюжет объединит главные события Второй Эпохи Средиземья: создание колец, восхождение Темного лорда Саурона, эпическую историю Нуменора и Последний союз эльфов и людей.
Вот что сказали шоураннеры Джон Д. Пэйн и Патрик Маккей:
До сих пор зрители видели на экране только историю Кольца Всевластья. Но до того, как появилось одно кольцо, их было много… И мы рады поделиться эпической историей обо всех них.
Премьера состоится 2 сентября 2022 года.
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