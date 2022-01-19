Первый трейлер «Властелина колец» от Amazon

Amazon Prime Video опубликовал первый тизер-трейлер сериала по «Властелину колец» с подзаголовком «Кольца власти».

Сюжет объединит главные события Второй Эпохи Средиземья: создание колец, восхождение Темного лорда Саурона, эпическую историю Нуменора и Последний союз эльфов и людей.

Вот что сказали шоураннеры Джон Д. Пэйн и Патрик Маккей:

До сих пор зрители видели на экране только историю Кольца Всевластья. Но до того, как появилось одно кольцо, их было много… И мы рады поделиться эпической историей обо всех них.

Премьера состоится 2 сентября 2022 года.