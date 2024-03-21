Писатель-фантаст Вернор Виндж ушел из жизни

20 марта в возрасте 79 лет ушел из жизни профессор математики и потрясающий писатель-фантаст Вернор Виндж. Об этом сообщил его друг и коллега-писатель Дэвид Брин.

Автор получил премию «Хьюго» за романы «Пламя над бездной», «Глубина в небе», «Конец радуг» и повести «Горячая пора в Фэрмаунтской средней школе» и «Куки-монстр».