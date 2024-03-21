Писатель-фантаст Вернор Виндж ушел из жизни

20 марта в возрасте 79 лет ушел из жизни профессор математики и потрясающий писатель-фантаст Вернор Виндж. Об этом сообщил его друг и коллега-писатель Дэвид Брин.
Автор получил премию «Хьюго» за романы «Пламя над бездной», «Глубина в небе», «Конец радуг» и повести «Горячая пора в Фэрмаунтской средней школе» и «Куки-монстр».
Обвиненный в тяжком грехе — грехе оптимизма — Вернор подарил нам несравненные легенды, которые рассказывали о способности людей преодолевать проблемы… те, что прямо перед нами… и при этом создавать новые! Новые дилеммы, которые могут оказаться прямо перед нашим близоруким взглядом.
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