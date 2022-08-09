Питер Джексон хотел бы посмотреть «Властелина колец» как обычные зрители

Режиссер трилогии «Властелина колец» Питер Джексон в одном из интервью рассказал, что хотел бы посмотреть фильмы про Братство кольца как обычный зритель, а не как их постановщик.

Он настолько этого желал, что подумывал даже обратиться к гипнотизеру, чтобы забыть процесс их создания.

Когда только шли первые показы фильмов, я уже пять или шесть лет был полностью погружен в работу над ними. И я очень жалел, что не смогу посмотреть их так же, как все остальные. Я всерьез думал обратиться к какому-нибудь гипнотизеру, чтобы он заставил меня забыть о них все. Чтобы я просто мог спокойно насладиться ими.

По словам режиссера, он редко пересматривает свои картины. К примеру, «Возвращение короля» он видел в последний раз в 2009 году.