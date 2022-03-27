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    Новости

    По мотивам игры Sky: Children of the Light выпустят анимационный проект

    27 марта 2022
    27.03.2022
    295
    0 минут на чтение
    По мотивам игры Sky: Children of the Light выпустят анимационный проект

    Компания Thatgamecompany представила новый анимационный проект по мотивам мобильной адвенчуры Sky: Children of the Light. Пока неясно, в каком именно формате он будет выпущен, но есть основания предполагать, что это будет аниме, потому что проект был анонсирован в рамках AnimeJapan 2022.

    Кроме уже знакомых ландшафтов, флоры и фауны, в тизере показали концепт-арты с новыми героями. Можно ожидать, что анимационный проект унаследует дизайн игры, известной своим волшебным визуалом и умиротворяющей атмосферой.

    Мобильная инди-игра, вышедшая в 2019 году, всё ещё довольно популярна и поддерживается разработчиками — 11 апреля там стартует «Сезон перформансов», в ходе которого игроки смогут делиться своими творческими достижениями. Изначально Sky была развитием идей Journey: в ней можно исследовать миры не только со случайными игроками, но и с друзьями.

    Также было объявлено, что японский певец и актёр Юки Кадзи, известный как сэйю Эрена Йегера («Атака титанов»), стал официальным представителем игры в Японии.

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