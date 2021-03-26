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    Новости

    По «Мстителям» выпустят пародию в виде пьес Шекспира

    26 марта 2021
    Кот-император
    26.03.2021
    892
    0 минут на чтение
    По «Мстителям» выпустят пародию в виде пьес Шекспира 1

    Издательство Quirk Books совместно с Marvel Studios выпустит новую книгу с «шескпировской» пародией, и на этот раз автор Иэн Дешер (Ian Doescher) переработает все части «Мстителей»: фильм 2012 года, «Эру Альтрона», «Войну бесконечности» и «Финал». События картин расскажут в диалогах и монологах персонажей, а все стихи будут написаны пятистопным ямбом.

    Для Дешера и Quirk Books это не первая подобная работа — ранее автор схожим образом пересказывал эпизоды «Звёздных войн». А ещё он занимался мини-серией комиксов Deadpool Does Shakespeare о Дэдпуле.

    Quirk Books и ранее выпускала пародийные работы. Например, под брендом издательства вышел знаменитый палп-роман «Гордость, предубеждение и зомби», в котором герои оригинального романа сталкиваются с чумой зомби-апокалипсиса.

    Впрочем, Marvel ещё много лет назад пыталась разыграть супергеройские шескпировские страсти в соответствующем антураже. Для издательства Нил Гейман написал мини-серию «Marvel. 1602», для которой переосмыслил образы многих героев.

    William Shakespeare’s Avengers: The Complete Works поступит в продажу 28 сентября этого года.

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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