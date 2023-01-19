«Покончим с этим» — вышел новый трейлер «Крика VI»

Paramount Pictures представила новый трейлер «Крика VI», в котором у Призрачного лица появились фанатики.
Сюжет фильма развернется в Нью-Йорке, куда решили переехать выжившие герои прошлой части после событий в Калифорнии.
За постановку вновь отвечают Мэтт беттинелли-Олпин и Тайлер Джиллет. Главные роли исполнят Кортни Кокс, Дженна Ортега, Джасмин Савой Браун, Тони Револори и Сама Уивинг.
Премьера состоится 10 марта.
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