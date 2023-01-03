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    Кино
    #дайджест #мистика #ожидания #ожидания 2023

    Какие фильмы выйдут в 2023-м: продолжения ужастиков и триллеров

    3 января 2023
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    03.01.2023
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    6 минут на чтение
    #дайджест #мистика #ожидания #ожидания 2023
    Какие фильмы выйдут в 2023-м: продолжения ужастиков и триллеров

    Наш список самых ожидаемых фильмов завершает вторая часть подборки ужасов, триллеров и мистики. В неё вошли сплошь продолжения и перезапуски культовых франшиз — для любителей пощекотать себе нервы мы даже добавили кое-что из совсем не фантастических слэшеров. Возвращаются демоны из «Астрала» и «Монахини». Возвращаются дедайты из «Зловещих мертвецов» и монстры с видеокассет. Да что там, возвращается сам Конструктор из «Пилы», решивший навести порядок.

    На момент публикации большинство фильмов из списка не заявлены в российских кинотеатрах — крупнейшие зарубежные кинокомпании ушли из страны после 24 февраля 2022-го.

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    Изгоняющий дьявола

    The Exorcist

    Когда? 13 октября.

    Что? Мистический триллер; одновременно сиквел и перезапуск всей серии.

    О чём? Отец одержимой девочки пытается связаться с кем-нибудь, кто пережил подобное, и находит актрису Крис Макнил. Именно её дочь Риган когда-то стала сосудом для демона Пазузу и смогла спастись.

    Что это будет? Студия Blumhouse после новой трилогии «Хэллоуин», видимо, распробовала создание мягких перезапусков известных франшиз и решила покуситься на один из самых уважаемых фильмов ужасов всех времён. Перезапуск «Изгоняющего дьявола» доверили Дэвиду Гордону Грину, режиссёру и сценаристу последних трёх «Хэллоуинов», и его команде. Более того, студия снова дала добро на целую трилогию, поэтому дьявола (а заодно и последние надежды фанатов) будут изгонять ещё несколько лет.

    Однако предыдущие попытки выпустить полнометражные части серии выдались совсем уж неудачными. В 2004-м вышел «Изгоняющий дьявола: Начало», а в 2005-м — «Изгоняющий дьявола: Приквел». Оба были сняты по одному сценарию, но разными командами, и оба с треском провалились как у критиков, так и у зрителей. Так что остаётся надежда, что у слаженной команды перезапуска «Хэллоуина» получится лучше.

    Какие фильмы выйдут в 2023-м: продолжения ужастиков и триллеров 1

    Восстание зловещих мертвецов

    Evil Dead Rise

    Когда? 21 апреля.

    Что? Зомби-ужасы, новая часть в известной франшизе.

    О чём? Две сестры Бет и Элли встречаются после долгой разлуки. Но воссоединение семьи в Лос-Анджелесе прерывает очередное нашествие дедайтов — живых мертвецов, пробуждённых книгой «Некрономикон». И теперь сестрам предстоит настоящая борьба за выживание, пока все вокруг превращаются в кровожадных монстров.

    Что это будет? «Восстание зловещих мертвецов» выглядит как новый шаг для всей серии. Во-первых, в отличие от предыдущих частей действие будет происходить не в классической хижине посреди лесной глуши, а в мегаполисе. Во-вторых, на экране не появится Брюс Кэмпбелл, который долгие годы был символом «Зловещих мертвецов», но окончательно повесил бензопилу на гвоздь. Не продолжает «Восстание» и сюжет «Чёрной книги». Таким образом, нас ждут совершенно новые «Зловещие мертвецы», практически лишённые самых культовых элементов, но сохраняющие атмосферу всей франшизы.

    Режиссёром выступает Ли Кронин, снявший триллер «Другой» (The Hole in the Ground). 

    Какие фильмы выйдут в 2023-м: продолжения ужастиков и триллеров 2

    Астрал 5

    Insidious: Fear the Dark

    Когда? 7 июля.

    Что? Мистические ужасы, продолжение истории первых двух «Астралов».

    О чём? Спустя десять лет после событий фильма «Астрал: Глава 2» повзрослевший Далтон Ламберт отправляется в университет, но демоны, которые долгое время преследовали его семью, возвращаются снова.

    Трейлер: пока нет.

    Что это будет? «Астрал 5» станет для серии возвращением к корням. После третьей и четвёртой части, действие которых происходило в той же вселенной, но было мало связано с оригинальной историей, мы снова увидим семейство Ламбертов и их попытки противостоять потусторонним угрозам.

    К сценарию вернулся Ли Уоннелл («Пила», «Человек-невидимка»), который отвечал за историю всех «Астралов». А кресло режиссёра на этот раз займет Патрик Уилсон, звезда первых двух «Астралов» и всей франшизы «Заклятие». Остаётся надеяться, что актёр многое почерпнул из опыта съёмок в фильмах ужасов, чтобы самому сделать хорошее продолжение знаменитой серии.

    Какие фильмы выйдут в 2023-м: продолжения ужастиков и триллеров 3

    Кадр из прошлых частей «Астрала»

    Проклятие монахини 2

    The Nun 2

    Когда? 8 сентября.

    Что? Мистический ужастик, часть франшизы «Заклятие».

    О чём? Расследование убийства священника снова приведёт сестру Айрин, героиню первого фильма, к столкновению с демоном Валаком.

    Трейлер: пока нет.

    Что это будет? То, чем славится вся серия «Заклятие»: злобные и оригинальные демоны, предсказуемые пугалки и минимальное развитие общей истории франшизы. Режиссёр «Проклятия монахини 2», Майкл Чавес, снял пока что самые слабые фильмы всей киновселенной «Заклятия»: «Проклятие плачущей», «Проклятие монахини» и «Заклятие 3». Не спасает даже Джеймс Ван и его понимание, куда вести франшизу дальше. 

    Тем не менее «Проклятие монахини 2» должно ещё на шаг подвести всю серию к логичной единой истории. Так что фанатам, которые следят за всеми сиквелами и спин-оффами, пропускать вторую «Монахиню» точно не стоит.

    Какие фильмы выйдут в 2023-м: продолжения ужастиков и триллеров 4

    З/Л/О 85

    V/H/S 85

    Что? Новая часть малобюджетной хоррор-антологии

    О чём? Несколько завораживающе-отвратительных хоррор-новелл, на этот раз с привкусом ностальгии по 1980-м.

    Что ждать? Антология «З/Л/О» после нескольких неудачных сиквелов получила новую жизнь. «З/Л/О 94» и «З/Л/О 99» решили добавить в формулу привязку к определённым временным отрезкам, и новая часть последует по тому же пути. Фильм снимался одновременно с предыдущей частью, поэтому он уже практически готов. В «З/Л/О 85» уже заявлены новеллы от Скотта Дерриксона («Синистер», «Чёрный телефон»), а также от Дэвида Брукнера, который ранее успел поработать над самой первой частью серии. Судя по предыдущим фильмам, будет странно, стильно и очень жестоко. 

    Какие фильмы выйдут в 2023-м: продолжения ужастиков и триллеров 5

    Пила 10

    Saw 10

    Когда? 27 октября.

    Что? Психологический триллер.

    О чём? Сюжет картины пока держат в тайне, но стоит ожидать, что фильм будет посвящён самому Конструктору — инженеру, который создавал для людей смертельные ловушки, чтобы научить их ценить жизнь.

    Что это будет? Точно не смерть «Пилы» как франшизы. Хотя интерес критиков и зрителей угасает, с завидной регулярностью мы получаем новые фильмы в серии, и часто фанатов завлекают именно историей Конструктора. Персонаж окончательно и бесповоротно умер практически в начале серии, но его возвращение стабильно тизерят в каждой новой части, чтобы снова скормить зрителю очередные флешбэки, воспоминания, подражателей и так далее. Пожалуй, уже давно стоит позволить Конструктору, а вместе с ним и всей серии уйти на покой, чтобы с чистым сердцем перезапустить её лет через 1015.

    Но нет. Очередная часть полноценно вернёт на экраны Джона Крамера в исполнении Тобина Белла, чтобы рассказывать историю от лица маньяка, а не от лица его жертв. Стоит ли оно того, узнаем в октябре.

    Какие фильмы выйдут в 2023-м: продолжения ужастиков и триллеров 6

    Незнакомцы

    The Strangers (2023)

    Когда? Когда-то в 2023-м.

    Что? Перезапуск серии фильмов про трёх маньяков в масках.

    О чём? Сюжет картины пока не разглашается, но можно снова ожидать, что трое незнакомцев будут терроризировать своих случайных жертв без видимых причин.

    Что это будет? «Незнакомцы» — не самая популярная серия. Между первой и второй частями прошло десять лет, ещё пять потребовалось, чтобы начались разговоры о полноценном перезапуске. Продолжение/перезапуск, причём сразу три части, отдали в руки Ренни Харлину — режиссёру с репутацией создателя отборного треша, семикратному номинанту на «Золотую малину». Впрочем, на его счету есть «Крепкий орешек 2», а из ужасов — «Кошмар на улице Вязов 4».

    История «Незнакомцев» традиционно развивается вокруг трёх социопатов в разных масках. Маньяки случайно выбирают себе жертв и начинают на них полноценную охоту. Предыдущие фильмы серии придерживались философии мрачного реализма и старались максимально реалистично раскрыть идею случайного вторжения убийц, которые убивают просто ради самого процесса. Возможно, именно перезапуск поможет серии заработать больше любви и внимания со стороны публики.

    Какие фильмы выйдут в 2023-м: продолжения ужастиков и триллеров 7

    Кадр из оригинального фильма

    Крик 6

    Scream 6

    Когда? 10 марта.

    Что? Продолжение известного слэшера.

    О чём? Выжившие после событий «Крика 5» перебираются в Нью-Йорк, где им предстоит встретиться с очередными подражателями Призрачного лица.

    Трейлер

    Что это будет? Кажется, только «Крик» может на протяжении шести фильмов рассказывать одну и ту же историю, но при этом оставаться более-менее интересным хоррором — во многом благодаря самоиронии и высмеиванию жанровых клише (и заезженных приёмов самой франшизы). Студия дала добро на три фильма, так что «Крик 6» вряд ли станет последней картиной перед очередной попыткой перезапустить франшизу.

    Но заранее скучать тоже не стоит. Во-первых, «Крик 6» будет первым «Криком» без Сидни Прескотт в исполнении Нив Кэмпбелл, актрису не устроил маленький гонорар. Во-вторых, в новой части обещают показать самых жестоких и кровавых убийц — новое поколение подражателей в масках, по словам актёров, способно удивить даже прожжённых фанатов серии. В-третьих, предыдущий «Крик» оставил несколько свежих для серии сюжетных зацепок, поэтому «неожиданные» повороты здесь могут оказаться действительно интересными.

    Какие фильмы выйдут в 2023-м: продолжения ужастиков и триллеров 8

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