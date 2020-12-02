Полноценный трейлер сериала «Люпен» от Netflix

Netflix опубликовал полноценный трейлер «Люпена» — адаптации произведений французского писателя Мориса Леблана.

Действие развернется в современном мире, а в центре сюжета будет Ассан Диоп, которому нравятся книги об Арсене Люпене. Он задумал украсть картину «Мона Лиза»!

Главного героя сыграл французский актер Омару Си, которого можно увидеть в таких фильмах, как «1+1», «Шоколад» и «Люди Икс: Дни минувшего будущего».

Первые три эпизода снимет режиссер Луи Летерье, который работал над «Перевозчиком» и «Иллюзией обмана».

Сериал «Люпен» выйдет 8 января