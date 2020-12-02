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    Новости

    Полноценный трейлер сериала «Люпен» от Netflix

    2 декабря 2020
    Дмитрий Кинский
    02.12.2020
    435
    0 минут на чтение
    Полноценный трейлер сериала «Люпен» от Netflix

    Netflix опубликовал полноценный трейлер «Люпена» — адаптации произведений французского писателя Мориса Леблана.

    Действие развернется в современном мире, а в центре сюжета будет Ассан Диоп, которому нравятся книги об Арсене Люпене. Он задумал украсть картину «Мона Лиза»!

    Главного героя сыграл французский актер Омару Си, которого можно увидеть в таких фильмах, как «1+1», «Шоколад» и «Люди Икс: Дни минувшего будущего».

    Первые три эпизода снимет режиссер Луи Летерье, который работал над «Перевозчиком» и «Иллюзией обмана».

    Сериал «Люпен» выйдет 8 января

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    Премьера в январе 2021 года.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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