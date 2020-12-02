Полноценный трейлер сериала «Люпен» от Netflix

Netflix опубликовал полноценный трейлер «Люпена» — адаптации произведений французского писателя Мориса Леблана.
Действие развернется в современном мире, а в центре сюжета будет Ассан Диоп, которому нравятся книги об Арсене Люпене. Он задумал украсть картину «Мона Лиза»!
Главного героя сыграл французский актер Омару Си, которого можно увидеть в таких фильмах, как «1+1», «Шоколад» и «Люди Икс: Дни минувшего будущего».
Первые три эпизода снимет режиссер Луи Летерье, который работал над «Перевозчиком» и «Иллюзией обмана».
Сериал «Люпен» выйдет 8 января
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Первый тизер-трейлер сериала по мотивам книг об Арсене Люпене от Netflix
Дмитрий Кинский | 25.09.2020
Премьера в январе 2021 года.
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Редактор
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