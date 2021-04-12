Полноценный трейлер второго сезона «Мистического квеста»

Apple опубликовала полноценный трейлер второго сезона комедийного сериала «Мистический квест» (в оригинале — Mythic Quest).
В ролике даже засветился рэпер Снуп Дог в роли самого себя.
По сюжету разработчики популярной MMORPG взялись за разработку нового дополнения, которое не уступило бы по качеству «Пиру ворона».
Сериал вернется на экраны 7 мая. А 16 апреля выйдет получасовой спецэпизод Everlight.
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