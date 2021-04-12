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    Новости

    Полноценный трейлер второго сезона «Мистического квеста»

    12 апреля 2021
    Дмитрий Кинский
    12.04.2021
    806
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    Черновик 824

    Apple опубликовала полноценный трейлер второго сезона комедийного сериала «Мистический квест» (в оригинале — Mythic Quest).

    В ролике даже засветился рэпер Снуп Дог в роли самого себя.

    По сюжету разработчики популярной MMORPG взялись за разработку нового дополнения, которое не уступило бы по качеству «Пиру ворона».

    Сериал вернется на экраны 7 мая. А 16 апреля выйдет получасовой спецэпизод Everlight.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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