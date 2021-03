Пользователи HBO Max хотели посмотреть «Тома и Джерри», а получили «Снайдеркат»

Ночью 9 февраля пользователи HBO Max рассказали, что в онлайн-кинотеатре вместо «Тома и Джерри» временно была доступна режиссерская версия «Лиги справедливости».

Проблему «в считанные минуты» устранили — об этом сообщили представители стримингового сервиса в разговоре с IGN.

Однако на самом деле некоторые зрители смогли посмотреть аж несколько часов картины Зака Снайдера. Но полностью ознакомиться с ней никому не удалось, так как все сеансы были принудительно прерваны.

Фильм выйдет 18 марта. В России его можно будет эксклюзивно посмотреть в «КиноПоиск HD» по подписке.

@hbomax I'm trying to watch Tom & Jerry but instead it's playing the Synder Cut

I doubt this is how Tom & Jerry starts off pic.twitter.com/RnkmFBR728

— leirbag (@gbral_) March 8, 2021