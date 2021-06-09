«Позади тебя медведь!» — вышел трейлер третьего сезона «Чудотворцев»

Телеканал TBS наконец-то представил полноценный трейлер третьего сезона «Чудотворцев» с подзаголовком «Орегонская тропа». А вместе с этим объявил, что первый эпизод выйдет уже в следующем месяце — 13 июля!

На этот раз действие сериала развернется на Диком Западе в 1844 году, а в центре сюжета будут проповедник-идеалист, разыскиваемый преступник и девушка из прерий, которые отправляются в Орегон.

Главные роли вновь исполнили Дэниэл Рэдклифф, Стив Бушеми, Джеральдин Вишванатан, Каран Сони и Джон Басс.

Однако шоураннер сменился: теперь «Чудотворцами» руководят продюсеры Дэн Мирк и Роберт Падник вместо Саймона Рича.