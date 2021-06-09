«Позади тебя медведь!» — вышел трейлер третьего сезона «Чудотворцев»

Телеканал TBS наконец-то представил полноценный трейлер третьего сезона «Чудотворцев» с подзаголовком «Орегонская тропа». А вместе с этим объявил, что первый эпизод выйдет уже в следующем месяце — 13 июля!
На этот раз действие сериала развернется на Диком Западе в 1844 году, а в центре сюжета будут проповедник-идеалист, разыскиваемый преступник и девушка из прерий, которые отправляются в Орегон.
Главные роли вновь исполнили Дэниэл Рэдклифф, Стив Бушеми, Джеральдин Вишванатан, Каран Сони и Джон Басс.
Однако шоураннер сменился: теперь «Чудотворцами» руководят продюсеры Дэн Мирк и Роберт Падник вместо Саймона Рича.
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Первый тизер-трейлер третьего сезона «Чудотворцев»
Дмитрий Кинский | 22.03.2021
Когда он выйдет, неизвестно.
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