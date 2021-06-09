    3
    Новости

    «Позади тебя медведь!» — вышел трейлер третьего сезона «Чудотворцев»

    9 июня 2021
    09.06.2021
    553
    0 минут на чтение
    «Позади тебя медведь!» — вышел трейлер третьего сезона «Ч

    Телеканал TBS наконец-то представил полноценный трейлер третьего сезона «Чудотворцев» с подзаголовком «Орегонская тропа». А вместе с этим объявил, что первый эпизод выйдет уже в следующем месяце — 13 июля!

    На этот раз действие сериала развернется на Диком Западе в 1844 году, а в центре сюжета будут проповедник-идеалист, разыскиваемый преступник и девушка из прерий, которые отправляются в Орегон.

    Главные роли вновь исполнили Дэниэл Рэдклифф, Стив Бушеми, Джеральдин Вишванатан, Каран Сони и Джон Басс.

    Однако шоураннер сменился: теперь «Чудотворцами» руководят продюсеры Дэн Мирк и Роберт Падник вместо Саймона Рича.

    Читайте также

    Первый тизер-трейлер третьего сезон «Чудотворцев»

    Первый тизер-трейлер третьего сезона «Чудотворцев»

     Дмитрий Кинский |  22.03.2021

    Когда он выйдет, неизвестно.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Натали Портман 5
    0
    27
    Натали Портман: матерь джедаев, леди Тор и спасительница планеты

    Мы видели её в церемониальных одеждах королевы Падме Амидалы, бритой наголо революционеркой в «V — значит вендетта», дочерью президента в «Марс атакует!» и возлюбленной скандинавского бога в «Торе».

    Локи из Marvel: как менялся бог обмана в комиксах 1
    0
    12941
    Локи из Marvel: как менялся бог обмана в комиксах

    В комиксах он бывал женщиной и мужчиной, героем и злодеем, юношей и старцем, правителем Земли и кандидатом в президенты. 

    Обзор «Ratchet & Clank: Сквозь миры». Зверьки, доставляющие радость 8
    0
    61459
    Обзор «Ratchet & Clank: Сквозь миры». Зверьки, доставляющие радость

    Приключения ломбакса выходят на новый технологический уровень.

    10 интересных комиксов весны 2021-го: фантастика, фэнтези, мистика 10
    0
    69360
    10 интересных комиксов весны 2021: фантастика, фэнтези, мистика

    Увертюра к «Песочному человеку», продолжение кровавого «Реквиема», первое явление невероятной Адели на русском и ещё один фрагмент к сюжетной мозаике Life is Strange.

    Аластер Рейнольдс «Черные паруса»
    0
    75172
    Аластер Рейнольдс «Чёрные паруса»: нелёгкий путь космических пиратов

    Вторая часть трилогии — бодрое приключение с убийствами, шантажом и перестрелками.

    Какие фильмы посмотреть онлайн в июне 2021? Бэтмен, бессонница и бесконечность 9
    0
    119483
    Какие фильмы посмотреть онлайн в июне 2021? Бэтмен, бессонница и бесконечность

    Возвращение Бэтмена и Сейлор Мун, забытый шедевр Джорджа Ромеро и американская история по версии авторов «ЛЕГО фильма».

    Сериал «Люпен» от Netflix: обзор второго сезона. Внезапные повороты и нелинейное повествование 6
    0
    140035
    Сериал «Люпен» от Netflix: обзор второй части. Внезапные повороты и нелинейное повествование

    Бонусом — несколько занятных фактов про ожерелье Марии-Антуанетты и про Херлока Шолмса (это не опечатка!).

    Екатерина Шашкова «Время возобновляет ход»
    0
    405725
    Екатерина Шашкова «Время возобновляет ход»

    Детектива Риту Карлайл отправляют заниматься ограблением банка: пропала круглая сумма, ни сотрудники, ни посетители ничего не видели. Сложность в том, что власти и полиция не хотят, чтобы люди узнали о магической природе этого преступления.

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить