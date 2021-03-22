Первый тизер-трейлер третьего сезон «Чудотворцев»

Телеканал TBS на прошедших выходных опубликовал первый тизер-трейлер третьего сезона «Чудотворцев» с подзаголовком «Орегонская тропа».

Действие развернется на Диком Западе в 1844 году вокруг проповедника-идеалиста, который объединяется с разыскиваемым преступником и девушкой из прерий, чтобы отправиться в Орегон.

К главным ролям вернулись Дэниэл Рэдклифф, Стив Бушеми, Джеральдин Вишванатан, Каран Сони и Джон Басс.

А вот шоураннер сериала на этот раз сменился: должность Саймона Рича заняли продюсеры Дэн Мирк и Роберт Падник.

У третьего сезона пока нет даты выхода.