Первый тизер-трейлер третьего сезон «Чудотворцев»

Телеканал TBS на прошедших выходных опубликовал первый тизер-трейлер третьего сезона «Чудотворцев» с подзаголовком «Орегонская тропа».
Действие развернется на Диком Западе в 1844 году вокруг проповедника-идеалиста, который объединяется с разыскиваемым преступником и девушкой из прерий, чтобы отправиться в Орегон.
К главным ролям вернулись Дэниэл Рэдклифф, Стив Бушеми, Джеральдин Вишванатан, Каран Сони и Джон Басс.
А вот шоураннер сериала на этот раз сменился: должность Саймона Рича заняли продюсеры Дэн Мирк и Роберт Падник.
У третьего сезона пока нет даты выхода.
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