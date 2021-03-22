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    Первый тизер-трейлер третьего сезон «Чудотворцев»

    22 марта 2021
    Дмитрий Кинский
    22.03.2021
    172
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    Первый тизер-трейлер третьего сезон «Чудотворцев»

    Телеканал TBS на прошедших выходных опубликовал первый тизер-трейлер третьего сезона «Чудотворцев» с подзаголовком «Орегонская тропа».

    Действие развернется на Диком Западе в 1844 году вокруг проповедника-идеалиста, который объединяется с разыскиваемым преступником и девушкой из прерий, чтобы отправиться в Орегон.

    К главным ролям вернулись Дэниэл Рэдклифф, Стив Бушеми, Джеральдин Вишванатан, Каран Сони и Джон Басс.

    А вот шоураннер сериала на этот раз сменился: должность Саймона Рича заняли продюсеры Дэн Мирк и Роберт Падник.

    У третьего сезона пока нет даты выхода.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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