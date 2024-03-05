Ребекка Фергюсо сыграет в НФ-фильме Тимура Бекмамбетова

Издание Deadline сообщило, что звезда «Дюны» Ребекка Фергюсон сыграет в научно-фантастическом триллере «Милосердие» (или Mercy в оригинале) от Amazon MGM Studios.

Режиссером выступит Тимур Бекмамбетов , известный по «Ночному дозору» и «Особо опасен». Главную роль исполнит Крис Пратт из «Стражей галактики».

Действие фильма развернется в недалеком будущем, когда возросло количество смертных казней. А в центре сюжета будет обвиняемый в жестоком преступлении детектив, которому предстоит доказать свою невиновность.

Съемки картины начнутся весной. Фильм выйдет с начала в традиционном прокате, а потом в Amazon Prime Video.