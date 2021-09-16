Режиссер «Дюны» не высокого мнения о фильмах Marvel

Режиссер «Бегущего по лезвию 2049» и «Дюны» Дени Вильнев в одном из интервью поделился своими мыслями по поводу фильмов Marvel — очень коротко, но вполне емко.
Судя по всему, именитый постановщик, как и Мартин Скорсезе, не в восторге от них.
Сейчас слишком много фильмов Marvel. И они представляют собой просто нарезку и копирку других картин.
Напомним, 16 сентября состоялась премьера «Дюны». Мнение критиков о фильме разделилось, зато картина показала хорошие результаты по предпродажам билетов.
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Редактор
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