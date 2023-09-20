Режиссер «Марвелов» назвала грядущий блокбастер фильмом Кевина Файги

Режиссер фильма «Марвелы» Ниа Дакоста в интервью Vanity Fair рассказала, что ей удалось реализовать в картине не все задумки, но она была изначально к этому готова.

Это производство Кевина Файги. Это его фильм. Я пыталась войти в эту реальность, зная, что некоторые идеи отойдут на второй план.

В некоторых СМИ отметили, что таким образом постановщица хочет переложить вину на главу Marvel Studios, так как ходят слухи, что грядущая лента — катастрофа.

Для Дакосты было непросто снимать блокбастер. И когда у нее опускались руки, она писали режиссеру «Шан-Чи» Дестину Дэниелу Креттону.

Иногда ты снимаешь сцену и думаешь: «Что, черт побери, здесь происходит?» Или актер смотрит на что-то сумасшедшее в космосе, когда на самом деле перед ним только синий крестик. Очевидно, были просто тяжелые дни и дни, когда казалось, что ничего не получается.

При этом постановщица отметила, что к ней очень хорошо относились на съемочной площадке. Однако в ближайшем будущем она не планирует возвращаться к Marvel.