Режиссер «Обители зла: Раккун-Сити» хочет снять фильм по Resident Evil 4

Режиссер «Обители зла: Раккун-Сити» Йоханнес Робертс в одном из интервью рассказал, что хотел бы экранизировать Resident Evil 4, которая считается одной из лучших частей во франшизе.
Также, судя по всему, постановщик не против адаптировать RE7 и Village в будущем.
Я одержим четвертой частью. И я хорошо представляю, как она может стать следующим фильмом. В новую картину мы привнесли много интересных историй и мелких деталей, но было бы здорово расширить вселенную. Есть персонажи, которых мы не использовали в этой адаптации. И мы бы хотели добавить их в следующем фильме. Есть и другая сторона Resident Evil — Village и седьмая часть, в которых гораздо более мрачный и жуткий мир. Было бы здорово взглянуть на франшизу под таким углом.
По мнению Робертса, сейчас подход к созданию адаптаций игр заметно изменился. Раньше с первоисточником обращались куда более вольно, поскольку считалось, что геймеры не пойдут в кинотеатр.
Надеюсь, это начало совершенно новой главы
Фильм выйдет в России 2 декабря.
Читайте также
Первый трейлер «Обитель зла: Раккун Сити» — перезапуска экранизаций Resident Evil
В российском прокате с 2 декабря.
-
Рекомендуем
Наши комиксы
Комикс: Земля плоская, а власти скрывают!«Линкольн и Кеннеди тоже слишком любили общаться с журналистами».
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.