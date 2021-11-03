Режиссер «Обители зла: Раккун-Сити» хочет снять фильм по Resident Evil 4

Режиссер «Обители зла: Раккун-Сити» Йоханнес Робертс в одном из интервью рассказал, что хотел бы экранизировать Resident Evil 4, которая считается одной из лучших частей во франшизе.

Также, судя по всему, постановщик не против адаптировать RE7 и Village в будущем.

Я одержим четвертой частью. И я хорошо представляю, как она может стать следующим фильмом. В новую картину мы привнесли много интересных историй и мелких деталей, но было бы здорово расширить вселенную. Есть персонажи, которых мы не использовали в этой адаптации. И мы бы хотели добавить их в следующем фильме. Есть и другая сторона Resident Evil — Village и седьмая часть, в которых гораздо более мрачный и жуткий мир. Было бы здорово взглянуть на франшизу под таким углом.

По мнению Робертса, сейчас подход к созданию адаптаций игр заметно изменился. Раньше с первоисточником обращались куда более вольно, поскольку считалось, что геймеры не пойдут в кинотеатр.

Надеюсь, это начало совершенно новой главы

Фильм выйдет в России 2 декабря.