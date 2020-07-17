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    Режиссер «Помутнения» выпустит новый гибридный анимационный фильм

    17 июля 2020
    Дмитрий Кинский
    17.07.2020
    1421
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    Ре выпустит новый гибридный анимационный фильм

    Ричард Линклейтер («Помутнение») работает над новым гибридным анимационным фильмом от Netflix — Apollo 10 1/2: A Space Age Adventure. Он занимается сценарием и постановкой.

    Лайв-экшен съемки в Остине закончились еще в марте. Сейчас авторы работают над смесью рисованной и компьютерной анимации.

    Фильм вдохновлен высадкой «Аполлона-11» на Луну в 1969 году и детством самого Линклейтера — тогда он жил в Хьюстоне, что в штате Техас.

    В картине покажут этот триумфальный момент с двух точек зрения: астронавта и ребенка, живущего неподалеку от NASA.

    В актерском составе числятся Джек Блэк («Джуманджи: Зов джунгей»), Закари Ливай («Шазам!»), Глен Пауэлл («Неужержимые 3»), Джош Уиггинс («Маленькие гиганты») и другие.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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