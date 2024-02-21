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    Режиссер «Создателя» и «Годзиллы» ведет переговоры о съемках нового «Мира Юрского периода»

    21 февраля 2024
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    21.02.2024
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    Режиссер «Создателя» и «Годзиллы» ведет переговоры о съемках нового «Мира Юрского периода»

    Как сообщает издание The Hollywood Reporter, Universal ведет переговоры с режиссером Гаретом Эдвардсом, чтобы он снял новую часть «Мира Юрского периода».

    Изначально на должность постановщика претендовал Дэвид Литч, но он решил отказаться от проекта, потому что его творческий вклад был бы минимальным.

    Эдвардс подходит Universal, потому что у него уже был опыт работы над фильмами про больших монстров в «Годзилле» 2014 года. А еще он проходил через проблемное производство в «Звездных войнах: Изгой-один» и умеет грамотно распределять бюджет, что продемонстрировал в «Создателе».

    Фильм должен выйти 2 июля 2025 года. Съемки запланированы уже на июнь.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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