    3
    Новости

    Режиссёр «Шазама» призвал зрителей не смотреть рекламный ТВ-ролик из-за показанного спойлера

    14 марта 2023
    Avatar photo
    14.03.2023
    128
    0 минут на чтение
    Режиссёр «Шазама» призвал зрителей не смотреть рекламный ТВ-ролик из-за показанного спойлера

    Режиссёр Дэвид Ф. Сандберг предостерегает фанатов «Шазама» от просмотра ТВ-ролика второй части, в котором проспойлерили небольшой сюжетный момент. Постановщик говорит, что он обычно следит за маркетингом, но рекламой на ТВ он не занимается. Видимо, отдел рекламы решить акцентировать внимание на фильме именно через этот поворот.

    Некоторые фанаты в комментариях посчитали, что такой ролик здорово выполняет свою функцию, и теперь-то фильм захотелось посмотреть.

    Впрочем, подобные заявления режиссёра могут быть пиар-ходом. Издание THR предрекало сиквелу «Шазама» низкие стартовые сборы уикенда — около 35-40 миллионов долларов. Если это окажется правдой, то это будет почти самый низкий старт среди всех фильмов DCEU с кинотеатральным прокатом, без учёта гибридного показа (33 миллиона долларов было у «Хищных птиц»).

    Спойлеры внутри

    В зарубежный прокат фильм выйдет 17 марта.

    Читайте также

    «Шазам!»: самый «марвеловский» фильм DC 1

    «Шазам!»: самый «марвеловский» фильм DC

     Алексей Ионов |  31.03.2019

    Комедия про мальчика-супергероя получилась доброй, смешной, трогательной и почти без насилия.

    Какие ещё фильмы выходят в марте 2023? «Шазам 2», Dungeons & Dragons и «Тетрис» 8

    Какие ещё фильмы выходят в марте 2023? «Шазам 2», Dungeons & Dragons и «Тетрис»

     Александр Стрепетилов |  04.03.2023

    А ещё — неожиданная работа Адама Драйвера, мультфильм-долгострой и ретро-Бэтмен от автора комикса «Хэллбой».

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Avatar photo
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Статьи

    Настольная игра «Битоку»: японский салат для продвинутых игроков 7
    0
    8127
    Настольная игра «Битоку»: японские сказки и сложные правила

    Эта стратегия цепляет глаз сочным оформлением и темой японской мифологии. Однако она совершенно не семейного уровня сложности!

    Что почитать про магические школы и волшебную учёбу? Опасные уроки и колледж с демонами 5
    0
    51453
    Что почитать про магические школы и волшебную учёбу? Опасные уроки и колледж с демонами

    Можно поступить в смертельно опасный Шоломанс, заняться сексом на уроках в Брейкбиллсе или отправиться на домашнее обучение, где вас могут превратить в собаку.

    Ричард Суон «Правосудие королей»
    0
    118058
    Ричард Суон «Правосудие королей». Законник на распутье

    Средневековый детектив с политикой, войной и магией.

    Читаем городское фэнтези «Пятая Бездна» Саши Степановой
    0
    168993
    Читаем городское фэнтези «Пятая Бездна» Саши Степановой

    Почти в самом начале книги главная героиня сталкивается с загадочным парнем в шляпе и, к своему удивлению, с настоящим колдовством.

    «Здравствуй, будущее!»: какой получилась ретрофантастика про мошенников в духе Fallout?
    0
    200168
    «Здравствуй, будущее!»: какой получилась ретрофантастика про мошенников в духе Fallout?

    Необычный сеттинг становится лишь фоном для центральной линии отношений отца и сына.

    «Мандалорец»: что известно о третьем сезоне и какими получились первые эпизоды
    0
    280892
    «Мандалорец»: что известно о третьем сезоне и какими получились первые эпизоды

    Вы знали, что в шоу заглянет Кристофер Ллойд?

    16 фактов о группе «Король и Шут»: видеоигры, гламурные мальчики и смерть
    0
    352143
    16 фактов о группе «Король и Шут»: видеоигры, гламурные мальчики и смерть

    Как на творчестве группы отразились видеоигры, почему Горшок и Князь дрались с «На-На» и каким образом молодые панки наводили ужас на окружающих своими «безжалостными» перестрелками в концерт-турах.

    Обсуждаем главные истории о постапокалипсисе в 70-м выпуске «Фантастического подкаста»
    0
    601566
    Обсуждаем главные истории о постапокалипсисе в 70-м выпуске «Фантастического подкаста»

    Обстоятельный выпуск для тех, кто хочет узнать сразу многое о жанре.

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить