Режиссёр «Шазама» призвал зрителей не смотреть рекламный ТВ-ролик из-за показанного спойлера

Режиссёр Дэвид Ф. Сандберг предостерегает фанатов «Шазама» от просмотра ТВ-ролика второй части, в котором проспойлерили небольшой сюжетный момент. Постановщик говорит, что он обычно следит за маркетингом, но рекламой на ТВ он не занимается. Видимо, отдел рекламы решить акцентировать внимание на фильме именно через этот поворот.

Некоторые фанаты в комментариях посчитали, что такой ролик здорово выполняет свою функцию, и теперь-то фильм захотелось посмотреть.

Впрочем, подобные заявления режиссёра могут быть пиар-ходом. Издание THR предрекало сиквелу «Шазама» низкие стартовые сборы уикенда — около 35-40 миллионов долларов. Если это окажется правдой, то это будет почти самый низкий старт среди всех фильмов DCEU с кинотеатральным прокатом, без учёта гибридного показа (33 миллиона долларов было у «Хищных птиц»).

Спойлеры внутри https://www.mirf.ru/wp-content/uploads/2023/03/Q-89k3c88Q_LoGgq.mp4

В зарубежный прокат фильм выйдет 17 марта.