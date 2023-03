Во вторую часть дайджеста самых ожидаемых фантастических фильмов марта мы включили мировые зарубежные новинки (которые явно просочатся либо в интернет, либо нелегально — в некоторые российские кинотеатры) и самые интересные цифровые релизы. Так что ждём много всего разного: супергероику по комиксам DC, Адама Драйвера против динозавров, мультфильм-долгострой и фильмы сразу по двум играм, изменившим мир, — Dungeons & Dragons и «Тетрису».

В зарубежном прокате

Шазам! Ярость богов

Shazam! Fury of the Gods

Что? Комедийный супергеройский боевик во вселенной DC.

Когда? Зарубежный прокат стартует 16 марта.

О чём? О приключениях мальчика Билли Бэтсона, наделённого силой могучего супергероя Шазама. Вместе со своей семьёй, с которой он поделился силами в первой части, ему предстоит опять сразиться с пробудившимся древним злом и решить свои проблемы. На этот раз придётся дать бой дочерям Атласа, которые хотят забрать у детишек силу богов.

Что это будет? Несмотря на серьёзную завязку — скорее забавное подростковое приключение, чем серьёзный боевик. От второй части ждём того же, что и от первой, только больше, дороже и масштабнее. На роль злодеек и вовсе позвали звёздных Хелен Миррен и Люси Лью.

Однако есть ощущение, что продолжение растеряло придурковатый подростковый флёр, свойственный первой части. И теперь всё сведётся к спасению мира.

Подземелья и драконы: Честь среди воров

Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves

Что? Комедийный фэнтези-боевик по мотивам главной настольной ролевой игры.

Когда? С 31 марта.

О чём? О команде авантюристов, которая традиционно отправляется за магической вещицей. Но заказчик их не только «кинул при первой возможности», но и передал артефакт не в те руки, и теперь реликвия угрожает всему миру. Исправлять положение, кроме невольных зачинщиков, больше некому.

Что это будет? Как минимум — визуальное буйство с ироническим оттенком, как максимум — наконец-то достойный блокбастер по Dungeons & Dragons (фанатские фильмы и сериалы по-прежнему остаются недостижимым идеалом). В десятилетний долгострой вложено слишком много надежд (и денег), чтобы он получился таким же проходным сборищем штампов, как его предшественники за 2000, 2005 и 2012 годы. К «Воровской чести» даже планируется сериал-спин-офф и новеллизации. В актёрском составе замечены Крис Пайн («Стартрек», «Чудо-женщина»), Мишель Родригес («Форсаж», «Аватар»), София Лиллис («Оно») и Хью Грант в роли главного гада.

Создатели картины обмолвились, что хотят снять «фэнтезийную версию “Стражей Галактики”» — и первый трейлер соответствует описанию. К тому же он напичкан отсылками к D&D: вот знакомые заклинания и способности, а вот мимик и студенистый куб! Остаётся узнать, будет ли в фильме что-то кроме череды шуток и пасхалок. Надеемся, у создателей не выпадет критический провал!

65

Что? Фантастический боевик.

Когда? С 16 марта.

О чём? Об инопланетянине с внешностью Адама Драйвера, который на своём космическом судне оказывается на Земле в доисторическую эпоху — 65 миллионов лет назад. Ему предстоит отыскать место крушения корабля его соратников и спасти выжившую девочку. Вооружившись футуристическим оружием, пришелец отправляется через дикую местность мимо опасных динозавров.

Что это будет? Просто боевик с динозаврами? С одной стороны, выглядит блекло: тривиальная завязка и обычные «пострелушки». Плюс доверия не внушают имена режиссёров-дебютантов — Скотт Бек и Брайан Вудс. Ну а чтобы совсем снизить ожидания, вспомним, что фильм делает кинокомпания Sony, у которой с большими блокбастерами беда — вспоминаются «Морбиус» и оба «Венома».

С другой стороны, фильм продюсирует Сэм Рэйми («Человек-паук» с Тоби Магуайром, «Зловещие мертвецы»), а сценарий написали авторы фантастического триллера «Тихое место». Но гораздо интереснее, что проект каким-то образом привлёк Адама Драйвера, который в последние годы сосредоточился на авторском и независимом кино.

В худшем случае нам остаётся только любоваться актёром, у которого здесь бенефис. И динозаврами — мы их вообще давно в кино-то видели вне франшизы «Мир юрского периода»?

Крик 6

Scream VI

Что? Слэшер.

Когда? С 8 марта.

О чём? О группе выживших, которые после кошмарных событий в Вудсборо перебираются в Нью-Йорк. К несчастью, маньяк тоже отправился в город, и теперь на улицах Города-который-никогда-не-спит начинается игра в кошки-мышки.

Что это будет? Продолжение неожиданно выстрелившей пятой части, которая стала постмодернистским ремейком первой. Шестая впервые перенесёт действие франшизы в Нью-Йорк и заодно лучше раскроет всех персонажей-новичков.

Спойлеры! Читаем сценарий нового «Крика» Фильм будет иронизировать над диснеевскими «Звёздными войнами» — но при этом повторит многие их ошибки.

Что смотреть онлайн?

Бэтмен: Карающий рок над Готэмом

Batman: The Doom That Came to Gotham

Что? Мистический анимационный боевик по комиксам DC.

Когда? С 28 марта на цифровых носителях.

О чём? Об альтернативном Готэме 1920-х. Брюс Уэйн случайно выпускает в город древнее мистическое зло, и очень скоро весь Готэм оказывается под угрозой. Бэтмену предстоит обратиться к союзникам, обладающим познаниями в сверхъестественном. А тем временем голову поднимают другие суперзлодеи, которые хотят воспользоваться шансом и поквитаться с Бэтменом.

Что это будет? Экранизация мини-серии Майка Миньолы (автор комиксов про Хеллбоя) в рамках лейбла Elseworlds, в котором выходили истории про Бэтмена в альтернативных мирах и декорациях. Один из ярких примеров — «Бэтмен: Готэм в газовом свете». Как правило, в таких случаях интересно наблюдать не столько за основным сюжетом (а то мы не знаем, что Бэтмен всех спасёт!), сколько за перевоплощениями знакомых героев и злодеев. А в случае с «Карающим роком» интересна магическая подоплёка и антураж 1920-х.

Как слониха упала с неба

The Magician’s Elephant

Что? Компьютерный мультфильм, экранизация сказки Кейт ДиКамилло.

Когда? С 17 марта на Netflix.

О чём? О мальчике-сироте Питере, который ищет сестрёнку. Он не знает, жива ли она и как её найти. Однажды он задал эти вопросы гадалке, и та поведала, что Питера приведёт к сестре слониха — хотя вокруг никаких слонов нет! Но вскоре в городе, где живёт Питер, случаются невероятные события, и прямо на сцену откуда ни возьмись с неба падает слониха…

Что это будет? Волшебное и грустное приключение в красивом антураже, напоминающее классические сказки Disney. Книга-первоисточник «Как слониха упала с неба» (книгу перевели и издали в России под таким названием) — меланхоличная история, отчасти похожая на китайский мультфильм «Путешествие на Луну» (2020). У современной анимации обширный опыт обращения к непростым темам — и «Слониха…» при достойном воплощении может быть хорошим дополнением к нетфликсовской коллекции печальных мультфильмов.

Трейлер выглядит многообещающе: дизайны и пропорции персонажей отличаются от привычных диснеевских шаблонов. Осталось увидеть, как именно в экранизации подошли к концовке книги, в которой повествование разбивалось на истории сразу нескольких персонажей.

Тетрис

Tetris

Что? Биографический технотриллер.

Когда? С 31 марта на Apple TV+.

О чём? Предприниматель и разработчик игр Хенк Роджерс узнёт об игре «Тетрис» и желает открыть её всему миру. Для этого он встречается с советским программистом и создателем игры Алексеем Пажитновым. А вскоре сталкивается с заговором внутри железного занавеса.

Что это будет? Что-то в духе «Социальной сети» Финчера — не просто биографическое кино, а напряжённая драма с погонями, глобальным конфликтом двух стран и элементами игрофикации. Так что любые несоответствия фактов (пусть картина и основана на реальных событиях) запросто скомпенсирует визуальный ряд и увлекательная подача.

«Тетрис» снял Джон С. Бейрд (сериалы «Винил», «Вавилон», фильм «Стэн и Олли»). Главные роли исполнили Тэрон Эджертон, Никита Ефремов и Тоби Джонс.