Какие фильмы смотреть в российских кинотеатрах в марте 2023? Джон Уик, Стивен Кинг и отец Сергий

Похоже, за год российские прокатчики и кинотеатры худо-бедно адаптировались к новым условиям. На март заявлено много фантастики: ряд российских проектов, европейское кино и даже просочившаяся неведомым, но легальным образом «Баба-яга» — «Джон Уик». А ещё будем смотреть ужастики («Дети кукурузы» и «Не стучи»), российскую фантастику («Сергий против нечисти», «Сквозь время», «Любовь-морковь: Восстание машин») и анимацию со всех концов света («Величайший детектив-паук», «Ину-0: Рождение легенды»).

Ину-О: Рождение легенды

Inu-oh / 犬王

Что? Музыкальный фэнтезийный аниме-фильм, экранизация романа Хидэо Фурукавы «Истории Хэйкэ: Ину-о».

Когда? С 2 марта.

О чём? О встрече двух необычных людей в Японии XIV века: танцора Ину-о (его тело проклято при рождении и потому он укутывается тканью и носит маску) и слепого бродячего сказителя Томоны, который играет на биве — струнном инструменте. Эта встреча меняет их судьбу и открывает новую страницу истории.

Что это будет? Запоздавшая музыкальная феерия Масааки Юасы. Премьера картины состоялась ещё в сентябре 2021-го на Венецианском кинофестивале, в 2022-м фильм показали в Японии и вот только теперь, после переносов, он добрался до России. Режиссёр картин «На твоей волне», сериалов «Руки прочь от кинокружка» и «Времени приключений» на свой манер адаптирует исторический роман об Ину-о.

Мюзикл о цене творчества и силе дружбы, способной преодолеть любые проклятия, полюбился и критикам, и зрителям (77% на Metacritic и 8,3 зрительский рейтинг). Мультфильм завоевал несколько наград и номинаций. Пресса характеризует «Ину-о» как «психоделический фильм», и трейлер такое заявление подтверждает.

Величайший детектив-паук

Inspector Sun y la maldición de la viuda negra

Что? Испанский murder mystery.

Когда? С 2 марта.

О чём? О невероятном мире букашек и мушек, в котором пауки — это копы и детективы. И самый известный такой паук — Инспектор Сан. После поимки заклятого врага он отправляется в роскошное путешествие, но именно на борту авиалайнера Инспектору предстоит раскрыть, пожалуй, самое загадочное дело в своей карьере.

Что это будет? Детская анимационная версия романов Агаты Кристи. Приправлена шуточками и запоминающимся дизайном персонажей, а всё вместе обёрнуто в крайне неординарный сеттинг мушек и пауков. Правда, если хотите сохранить интригу, трейлер лучше не смотреть — кажется, он спойлерит всё, что только можно.

Дети кукурузы

Children of the Corn

Что? Ужасы, ещё одна экранизация рассказа Стивена Кинга.

Когда? С 16 марта.

О чём? О трагических событиях в небольшом городке в Небраске. Обычно в этом спокойном мирном местечке ничего не происходит, но однажды горожане решают избавиться от обширных кукурузных полей, от которых один убыток. Однако дети неожиданно встают на защиту полей и показывают звериный оскал. Они начинают настоящую бойню, будто науськанные неким духом.

Что это будет? Честная «бэшка» — низкобюджетная и кровавая. Вряд ли она затмит целую серию классических фильмов по мотивам рассказа, но любители ужасов наверняка останутся в восторге. И хотя Курт Уиммер («Эквилибриум») давно ничего не снимал, а фильм подзастрял в производстве, есть шанс получить хотя бы сносную экранизацию Кинга. По крайней мере, в комментариях надеются, что «Дети кукурузы» окажутся получше ремейка «Воспламеняющей взглядом» 2022 года.

Главные роли исполнили Елена Кампурис, Кейт Мойер, Каллэн Мулвей и Брюс Спенс.

Сквозь время

Что? Хронофантастический боевик.

Когда? С 23 марта.

О чём? О загадочном эксперименте над самим временем. В 1986-м в советской лаборатории была запущена установка, из-за работы которой в одном месте столкнулись и зациклились два временных промежутка: 8 августа 1986-го и 8 августа 2036-го. Раскручивать спираль аномалии начнут как из будущего, так и из прошлого.

Что это будет? Ещё одна попытка снять российскую фантастику от студии KD-Studios («Эбигейл», «Звёздный разум», «За гранью реальности»). Трейлер здорово играет на ностальгии, миксуя «Прекрасное далёко» (Atomic Heart показала, что миксы советской классики могут стать залогом успеха) и демонстрируя сразу несколько реальностей. Правда, это не помогает разобраться, что тут к чему, да и аннотация объяснений не даёт.

Фильм снял Александр Богуславский («Эбигейл», «Выжить после»), над сценарием работал Сергей Калужанов (работал в том числе над фильмами «Мира», «Время первых», «Мажор»). Главные роли исполнили Виктор Добронравов, Егор Корешков, Валерия Шкирандо и Никита Тарасов.

Сергий против нечисти: Шабаш

Что? Мистический комедийный боевик, продолжение сериала.

Когда? С 16 марта.

О чём? О новых приключениях отца Сергия, борющегося с нечистью всех сортов. Он уже давно знает, что бороться с вурдалаками и прочими русалками гораздо эффективнее при помощи огнестрела и Божьего слова, чем только Божьим словом. На этот раз Катя выступит полноценной напарницей, а противостоять они будут генно-модицифированному Змею Горынычу, банде домовых и даже Вию.

Что это будет? Ещё одна попытка сыграть на поле российской городской мистики. Когда «Сергий против нечисти» был сериалом Kion, то большой популярности не снискал — слишком бледно он смотрелся на фоне «Вампиров средней полосы». Но в качестве незамысловатого боевика для кинотеатров может сработать не хуже «Ночных стражей» с Ярмольником.

Главные роли исполнили Роман Маякин и Лукерья Ильяшенко. Режиссёр — Кирилл Кузин (снимал первый сезон, сериалы «Талисман», «Там, где цветёт полынь» и «Лондонград. Знай наших»).

Путешественница во времени

Le tourbillon de la vie

Что? Французская фантастическая мелодрама.

Когда? С 23 марта.

О чём? О Джулии из Парижа 2052 года. В почтенном 80-летнем возрасте она получает шанс прожить жизнь несколько раз. Джулия путешествует по своей линии жизни, ища события, которые изменили её судьбу. Иногда это что-то значительное (вроде национального музыкального конкурса), а иногда — сущая мелочь (как забытый дома паспорт). Эти поворотные точки способны перевернуть жизнь спустя годы.

Что это будет? Потрясающий сплав «Господина Никто», «Эффекта бабочки» и «Всё, везде и сразу» с акцентом на мелодраму. Режиссёром выступил француз Оливье Тренэр (писал сценарий фильма «Стреляйте в пианиста», снял короткометражку «Настройщик»). Главные роли исполнили Лу де Лааж, Эстер Гаррель и Грегори Гадебуа.

Большой популярности на западных экранах картина не снискала, на IMDb пользовательский рейтинг составил 7,2. В отзывах отмечают эмоциональность, динамичность и честность — все сюжетные линии всех версий жизни получились искренними, про них нельзя сказать «однозначно положительная» или «однозначно негативная».

Медея

Что? Психологический артхаусный триллер.

Когда? С 16 марта.

О чём? О глубоком потрясении девушки Лизы. Она выросла в детдоме, но смогла завести нормальную семью. Почти. Теперь Лиза переживает развод с мужем, а в её жизнь вторгается неизвестная, которая сообщает, что на семье Лизы лежит страшное проклятие: её дети обречены умереть. И спасти их можно, только если она сбежит от детей. Это ставит мать перед невозможным выбором.

Что это будет? Психоделическая драма о невыносимых сложностях материнства. Трейлер обещает калейдоскоп пугающих образов, от появляющегося мужа до смерти детей. И не очень понятно, какие образы воплотятся на самом деле, а какие — лишь кошмар в голове героини.

Сценарий написал Василий Сигарев (так и не снятый«Товарищ майор», «Страна Оз», «Жить»), а постановщиком выступил Игорь Волошин («Олимпиус Инферно», «Физрук», «Одержимая»). Главные роли исполнили Ольга Симонова, Никита Колпачков, Кирилл Колпачков, Кирилл Полухин и Паулина Андреева.

Воскресшие

Resurrected

Что? Скринлайф-триллер.

Когда? С 23 марта.

О чём? В недалёком будущем Ватикан объявил о божественном чуде — церковь теперь может возвращать людей к жизни. Несколько лет мир привыкал к небывалому явлению, и сообщество разделилось на защитников Ватикана и на тех, кто против воскрешения. К числу защитников относится и главный герой Стэнли, служитель виртуальной церкви воскрешения. Его сын был первым воскрешённым на Земле. Скоро Стэнли узнаёт, что один из его прихожан устроил массовую бойню — и теперь у служителя могут начаться проблемы… но Ватикан быстро пытается скрыть все следы. Так Стэнли начинает распутывать глобальный заговор, в котором замешана церковь.

Что это будет? Очень необычная экранизация «Эндимиона» Дэна Симмонса! А если отбросить шутки в сторону, перед нами, кажется, один из тех примеров, когда эксперимент служителя церкви «скринлайф» Тимура Бекмамбетова удался. Формат идеально подходит сеттингу и жанру.

С одной стороны, здесь заявлены глобализация, виртуальное пространство и высокие технологии, что вполне объясняет, почему герои то и дело сидят перед компьютерами или находятся в VR-шлемах. С другой — ограничения «скринлайфа» требуют проявить изобретательность. А Бекмамбетов и режиссёр Егор Баранов («Аванпост», «Гоголь») уже собаку съели на фантастике. При этом американский продакшен помогает выверить картинку и подтянуть графику.

Главные роли исполнили не самые известные, но вполне опытные актёры: Тимоти В. Мерфи, Кристен Ариза, Брэд Гринквист и Эзра Баззингтон.

Любовь-морковь: Восстание машин

Что? Фантастическая комедия.

Когда? С 30 марта.

О чём? Об очередном обмене телами — кто бы мог подумать! Только теперь чета Голубевых меняется телами с моделями роботов-экскурсоводов, которых планировали отправить в космос. А роботы, соответственно, занимают их тела.

Что это будет? Киберкринж. То же, что и прошлые «Любови-моркови» (которые не отличались оригинальностью идеи), только теперь с обязательными подтекстами «гаджеты губят наших детей» и «вот теперь мы точно понимаем важность семейных ценностей». И всё это заполировано гэгами про попытки роботов понять человеческий быт и традиции. В том числе и секс. В общем, где-то под дождём плачет один Рой Батти.

Главные роли снова исполнили Гоша Куценко и Кристина Орбакайте, а снял фильм Андрей Волгин («Балканский рубеж», «Танцы насмерть»).

Не стучи

Koputus

Что? Финский хоррор.

Когда? С 9 марта.

О чём? Об очередной зловещей тайне и проклятом старом доме. Две сестры и брат возвращаются в дом детства, где много лет назад пропали их родители. Одна из сестёр совсем не помнит, что тут произошло, в памяти сохранились лишь какие-то обрывки. Родня собирается поделить наследство и подготовить дом к продаже, но её прибытие пробудило в лесу древнее зло.

Что это будет? На первый взгляд — типичный ужастик со страшным домом, страшными скримерами и страшной скрипкой. По трейлеру «Не стучи» напоминает скорее ужастики Джеймса Вана, чем социальные слоубёрнеры А24. Но когда мы ещё посмотрим финский ужастик с социальной проблематикой?

И главная нефантастическая премьера: Джон Уик 4 John Wick: Chapter 4 Что? Криминальный боевик. Когда? С 23 марта. О чём? О новом витке противостояния Уика с криминальными боссами. Да, он победил синдикат «Правление кланов», но теперь ему предстоит иметь дело с новыми врагами — их ещё больше, они ещё смертоноснее. Трейлер Что это будет? Уникальный случай — премьера крупной новинки в российском прокате. Кинопрокатная компания Lionsgate была в числе тех, кто ушёл из России в 2022-м. И вот компании «Атмосфера кино» удалось заключить соглашение — боевик выйдет легально, с русским дубляжом, одновременно со всем миром. Судя по трейлеру, режиссёр Чад Стахелски продолжает превращать приземлённый боевик в новую «Матрицу». Кроме Ривза на месте Лоренс Фишбёрн, крутые рукопашные бои, перестрелки в закрытых помещениях и чертовски стильные герои. В четвёртой части также сыграли Донни Йен, Билл Скарсгард, Лэнс Реддик и Иэн Макшейн.

А ещё

В кинотеатры возвращаются ещё две картины: