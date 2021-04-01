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    #анонс #дайджест

    Пять главных игр апреля 2021

    1 апреля 2021
    Евгений Пекло
    01.04.2021
    927
    3 минуты на чтение
    #анонс #дайджест
    Пять главных игр апреля 2021

    Пандемия продолжает сдвигать важные релизы, а потому обычно богатый на игры апрель в этом году мало чем нас радует. Набрали всего пять проектов — и то нет гарантий, что кого-нибудь из этого списка не перенесут на май, например, 2022-го!

    Outriders

    Пять главных игр апреля 2021 1

    Когда и где: 1 апреля на PC, PS4, PS5, X1, XSX и Stadia

    Что: ролевой шутер

    Перевод: полный 

    О чём: человечество покинуло родную планету и ищет для себя второго шанса. Разумеется, вместо рая оно натыкается на очередной ад, где загадочная аномалия плодит мутантов и дарит некоторым уникальные способности. 

    Почему ждём: дорогой лутер-шутер со ставкой на способности персонажей от авторов Gears of War и Bulletstorm — это звучит как крутая концепция. Четыре класса, до трёх игроков в партии, разнообразные враги, динамичные схватки, много пушек и насилия, ставка на сюжет — Outriders обещает практически всё, что так любят ценители Destiny и Borderlands. Хотеть!

    Чего опасаемся: мир игры выглядит вторичным, сюжет также не претендует на уникальность и высокое качество. Уровни из демки коридорные и линейные. Стрельба и прокачка по тем же демоверсиям оставляют ощущение, что всё происходящее может быстро надоесть. Последние две попытки выпустить игры-сервисы со ставкой на лут обернулись громкими провалами. Журналистам не дали доступ к полной версии игры до релиза — в общем, тревожных звоночков для скептиков хватает. С другой стороны, это именно поводы насторожиться, а не симптомы неизбежного провала. 

    Oddworld: Soulstorm

    Пять главных игр апреля 2021 2

    Когда и где: 6 апреля на PC, PS4 и PS5

    Что: платформер 

    Перевод: нет

    О чём: мудокон (спокойно, РКН, всё в рамках!) Эйб спровоцировал восстание своих собратьев против угнетающего их Картеля Магогов. Теперь от его действий зависит, обретёт ли чудаковатый народец с нелицеприятным для русского уха названием свободу — или сгинет в борьбе за неё.

    Почему ждём: продолжение платформера 2014 года Oddworld: New ‘n’ Tasty! и одновременно — ремейк-переосмысление старенькой Oddworld: Abe’s Exoddus. Судя по трейлерам, нас ждёт ворох интересных механик, множество необычных уровней и довольно неплохая графика в кат-сценах.   

    Чего опасаемся: Oddworld: Abe’s Exoddus обладала выразительным визуальным стилем, и неплохо умела балансировать на грани чудаковатого абсурда и мрачного мира. Soulstorm же, если судить по трейлерам, относится к себе чрезвычайно серьёзно, и подаёт происходящее с надрывом, словно перед нами не история инопланетных чудиков, а хроники Гражданской войны в Америке. Трёхмерная графика, несмотря на обилие крутых возможностей, в помоично-коричневой гамме скорее отталкивает. В условиях ковидной действительности, когда люди ищут чего-то простого, яркого и воодушевляющего, Oddworld: Soulstorm не похожа на предел мечтаний аудитории. Рискнём предположить, что массовый игрок её не просто не заметит, а будет старательно обходить стороной.

    NieR: Replicant ver.1.22474487139…

    Пять главных игр апреля 2021 3

    Когда и где: 23 апреля на PC, PS4 и X1

    Что: обновленный приквел NieR: Automata

    Перевод: нет

    О чём: сестру главного героя поразил смертельный недуг «чёрные буквы».  Вместе с говорящей книгой по имени (или тут уместнее сказать «под названием»?) Белый Гримуар он отправляется на поиски лекарства.

    Почему ждём: после глубокой и многогранной NieR: Automata возможность прикоснуться к оригинальной игре (напомним, что Automata — это спин-офф!), которая никогда не выходила на Западе, — бесценна. Ждём отточенный геймплей с клинками и магией, многослойный сюжет и характерный постапокалиптический визуальный ряд мира NieR.    

    Чего опасаемся: это игра для своих, а не для всех и каждого. NieR — вещь взрослая, исключительно японутая и далеко не всегда развлекательная. Делает ли это её хуже? Нет, это делает её NieR. Так что мы опасаемся разве что только за своё и ваше свободное время! 

    Returnal

    Пять главных игр апреля 2021 4

    Когда и где: 30 апреля на PS5

    Что: рогалик, шутер

    Перевод: субтитры

    О чём: главная героиня оказывается на таинственной планете, которая раз за разом перерождается, заодно воскрешая и незваную гостью, после того как девушку сожрут местные обитатели или поглотит смертоносная ловушка. Эдакая смесь «Чужих» и «Дня сурка», только обстановка после каждой перезагрузки меняется.   

    Почему ждём: один из первых консольных эксклюзивов PS5, а в свете того, что умеет её контроллер, мы ждём каждый проект, разработанный специально под эту систему. Конкретно этот релиз ещё и выглядит красиво, радует интересным концептом и манит крепким фантастическим сеттингом. В целом это пока основной претендент на звание главной видеоигровой фантастики-2021.  

    Чего опасаемся: не секрет, что многие механики рогаликов используются в основном для того, чтобы искусственно затянуть прохождение. В случае с шутером это может привести к тому, что геймплей надоест раньше, чем удастся добраться до финала и раскрыть все тайны.

    New Pokémon Snap

    Пять главных игр апреля 2021 5

    Когда и где: 30 апреля на Switch

    Что: симулятор фотоохоты на покемонов

    Перевод: нет

    О чём: фотографируем покемонов в естественной среде обитания.

    Почему ждём: в мире, который без ума от игр Nintendo и покемонов, сложно не ждать новый проект про карманных монстров. Тем более что их надо не ловить и заставлять драться, а только фотографировать. Зоозащитники ликуют!  

    Чего опасаемся: ещё одна игра про карманную нечисть, да в которой ещё вместо геймплея — создание скриншотов. Кто в это вообще играть-то будет? Вероятно — очень многие. Потому что покемоны!

    * * *

    Вот такие у нас получаются апрельские ожидания. Правда, практика показывает, что игрой месяца в пандемию чаще всего становится никому не известная индюшатина, которая стремительно вирусится. Так что помимо этого списка стоит регулярно просматривать новости — вдруг на горизонте появится очередная Fall Guys или Among Us? 

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    Евгений Пекло
    Редактор
    Бывший главный редактор «Игромании», искренне любит игры, особенно старые пошаговые стратегии. Даже спустя столько лет? Всегда!

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