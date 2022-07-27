В фильме по Dungeons & Dragons будут медвесыч, тифлинг и Невервинтер. А что ещё показали?

В первый день Comic-Con в Сан-Диего студия Paramount провела презентацию будущего фэнтезийного фильма по Dungeons & Dragons (с подзаголовком Honor Among Thieves — «Честь среди воров»), в конце которой показала полноценный трейлер. Признаться, на этапе анонса и дальнейших подробностей картина не вызывала энтузиазма — все мы помним, что случилось с фильмами по D&D в нулевых. Но трейлер неожиданно определённо вселил надежду в сердца поклонников и просто любителей фэнтези на большом экране.

Предлагаем разобраться, что показали в трейлере. Для этого изучим, кто вошёл в группу искателей приключений, какие знакомые места нам показали, причём тут Красные волшебники Тэя и, самое главное, как не попасть под очарование тифлингши в исполнении Софии Лиллис (никак).

Самое главное о фильме

Прежде всего, Honor Among Thieves (как увидим дальше, локализация «Воровская братва» не так уж далека от истины) не будет связан с прошлыми адаптациями.

Картиной занимаются Джон Фрэнсис Дэйли и Джонатан Голдштейн. Они писали сценарий «Человек-Паук: Вдали от дома», работали над «Ночными играми» и «Каникулами».

Фильм снимали в Исландии и Белфасте (Северная Ирландия). Северная Ирландия тоже притягивает создателей фэнтези — там снимали и «Игру престолов».

Действие разворачивается в мире Забытых Королевств — одном из самых популярных сеттингов D&D. Он считается эдаким «миром по умолчанию», в нём происходят события многих официальных приключений и сотен книг Роберта Сальваторе, Эда Гринвуда (собственно, автора мира) и других. Большинству Забытые королевства наверняка знакомы по видеоиграм Baldur’s Gate, Neverwinter Nights и Icewind Dale.

Вот как звучит официальный синопсис (есть в описании трейлера):

Привлекательный плут и группа неудачливых авантюристов участвуют в грандиозном ограблении, в котором пытаются достать потерянную реликвию. Но всё идёт наперекосяк, когда они сталкиваются с не теми людьми.

Немного абстрактно, не находите? Интересные подсказки начинаются в синопсисе, который использовался во внутренних документах — на них ссылался Forbes:

Бывший член Арфистов, а ныне просто вор, сбегает из тюрьмы вместе со своей напарницей-варваром, чтобы воссоединиться с командой: бездарным волшебником и друидкой-новичком. Вместе они собираются ограбить бывшего сопартийца-вора, который украл всю добычу с прошлой миссии и предал напарников, отправив их за решётку, — в обмен на возможность стать Лордом Невервинтера. Вот только предатель оказывается связан с могущественным Красным волшебником, у которого в запасе есть нечто куда более зловещее.

Описание не совсем верно передаёт классы главных героев: Крис Пайн играет барда, а не вора, Джастис Смит — чародея, а не волшебника.

Именно от этой завязки и будем отталкиваться в дальнейшем, когда начнём разбирать сюжет. Она отчасти подтверждается и самим трейлером — персонажи украли реликвию, и та попала в руки злодея. И теперь персонажам предстоит всё разгребать.

Кто есть кто

Сперва пройдёмся по главным героям.

Крис Пайн в роли Эджина (бард) и Мишель Родригес в роли Хольги (варвар).

И сразу небольшая деталь про Эджина, подтверждающая синопсис. У персонажа в некоторых сценах можно заметить брошку Арфистов — тайной агентурной сети плутов, шпионов и магов, которые следят за порядком власти (её представители встречались в видеоиграх). Пока не очень понятно, это флэшбек, где герой Пайна открыто носил брошь, или настоящее, где он решил не скрывать, что служил Арфистам?

Продолжаем разглядывать персонажей. Реге-Жан Пейдж в роли Зенка (паладин).

София Лиллис в роли Дорик (друид).

Джастис Смит в роли Саймона (чародей). Запомните этот шлем, мы к нему вернёмся.

А вот, видимо, тот самый вор-предатель: Хью Грант в роли Форджа (плут). В приключениях с группой он как-то не замечен. И вы только гляньте на роскошные одеяния — похоже, на этом кадре он уже Лорд Невервинтера! К этой сцене, где Фордж приветствует людей, мы ещё вернёмся.

Надеемся, к премьере фильма Wizards of the Coast выпустит если не стартовый набор с этими ребятами, то хотя бы листы персонажей.

Знакомые места

Теперь немного сложнее. Некоторые места ни с чем не спутать, а другие могут вызывать вопросы.

Знаменитая Долина Ледяного ветра? Очень похожа.

Долина — слишком известное поклонникам местечко, чтобы его обойти стороной. Плюс, в 2020-м как раз вышло большое тематическое приключение Icewind Dale: Rime of the Frostmaiden. К нему мы тоже ещё вернёмся.

Жуткое Подземье, обитель тёмных эльфов-дроу и других злых созданий.

Вотердип — один из самых знаменитых городов Забытых королевств. Запомним эту арену рядом с городом.

Впрочем, это может быть и Невервинтер. Читатели напоминают про фотографии со съёмок, где были замечены синие гербы именно Невервинтера. В самом трейлере встречаются только красные гербы бога Аманатора, храм которого также расположен в пределах города.

Так в фильме будут выглядеть острова Нелантер, где пиратствуют ящеролюды, орки и огры.

Отдельный вопрос вызывает вот эта огненная пещера. Есть несколько предположений, поэтому с неё мы и начнём разбор.

Сцены из трейлера

Ролик смонтирован из нескольких основных эпизодов, которые можно соотнести с синопсисом. Разберёмся, что тут к чему.

Огненная пещера

Итак, упомянутая то ли пещера, то ли подземелье, то свод вулкана. Одно из предположений — это обиталище огненных элементалей в недрах недалеко от Невервинтера. Вполне закономерно, раз уж действие разворачивается в районе Побережья мечей.

В этой сцене интересно несколько моментов. Во-первых, команду возглавляет паладин Зенк (скажем, в эпизоде на арене его не видно). И не просто возглавляет — с местными противниками он сражается один.

Кстати, что это за противники? Рискнём предположить, что это не просто члены какого-нибудь культа с татуировками, а представители фейской расы шадар-кай, связанной с Теневым планом (Shadowfell). Почему Зенк бьётся с ними один? Вероятно, это связано с его долгом или миссией. А сам шадар-кай применяет чары, напоминающие «Клинок зелёного пламени» (Green-Flame Blade).

Впрочем, всё может оказаться проще. Скорее всего, это тейские рыцари, которые обычно составляют костяк отрядов Тэя. Они служат Красным волшебникам и выступают телохранителями. В пользу этой версии говорят и ранние фото со съёмок, где было много бледных лысых татуированных бойцов (у шадар-каев тоже бледная кожа и татуировка, но волосы чаще есть, чем нет).

Тогда зачем с ними сражается Зенк? Похоже, он сам был тейским рыцарем. Или, наоборот, выполняет поручение по ликвидации отступников. Ведь на лбу паладина тоже есть символ (на следующем кадре его видно).

Во-вторых, интересно рассмотреть сокровище. По всей видимости, конечная цель похода в огненное подземелье — вот этот шлем. Именно его использует в дальнейшем чародей Саймон при сотворении заклинания.

Шлем подходит под описанное в синопсисе сокровище, ради которого плут всех предал? Определённо. Вот только в трейлере фигурирует ещё один артефакт — некий рог, о котором пойдёт речь далее.

Ну и разумеется, какая огненная пещера без огромного огнедышащего монстра? Скорее всего, это красный дракон. Может быть золотой, в освещении плохо видно, но эти разумные законопослушно-добрые создания вряд ли бы стали сидеть в пещере и жечь авантюристов. Верно ведь?

Тот же условный красный дракон раскрыл пасть, чтобы кого-нибудь сожрать.

Тюрьма

В трейлере мелькает кадр, как пленных Эджина и Хольгу ведут по какой-то темнице. Судя по всему, та самая тюрьма из синопсиса. В нём как раз указано, что из плена сбежали двое.

В материалах к фильму фигурирует название тюрьмы — Revel’s End. В начале текста мы не зря упомянули приключение Rime of Frostmaiden. Тюрьма с таким названием впервые появилась именно там.

А на этом кадре, похоже, Хольга применяет свои способности варвара, чтобы сбежать из плена.

Красный волшебник Тэя и рог

Ещё несколько сцен связаны между собой главным злодеем — Красным волшебником Тэя. Законопослушно-злые Красные волшебники часто встречаются в качестве антагонистов. Это амбициозные и властные заклинатели, готовые идти по головам ради достижения своих целей. Чаще всего речь идёт о распространение влияния родной страны Тэй, что находится на востоке Фейруна. Красные волшебники фигурируют, например, в Baldur’s Gate.

Главным антагонистом, по всей видимости, будет вообще один из самых известных и могущественных Красных волшебников — специализирующийся на некромантии лич Сзасс Тэм (на чём ещё специализироваться личу, действительно). На этом кадре он держит загадочный красный рог, который несколько раз появляется в трейлере.

Не очень понятно, что это за сцена. Некое видение, предзнаменующее мрачное будущее. Или флэшбек, когда лич проводил с рогом какой-то ритуал.

Как бы там ни было, в трейлере мы видим, как персонажи в каком-то другом подземелье — не огненной пещере — сперва сталкиваются с некой послушницей (хранительницей артефакта?), а потом защищают её от нападающих.

Нападающих при этом не показывают, но противники определённо умеют колдовать.

Можно предположить, что речь о других Красных волшебниках или их адептах. Они тоже мелькают буквально на секунду.

Кстати, энтузиасты в своё время оцифровали Сзасса Тэма под D&D 5e. Он же встречается и в Baldur’s Gate 2.

Что интересно, в официальном приключении Waterdeep: Dragon Heist (издано на русском языке), которое как раз обыгрывает похищение важной вещицы в Вотердипе, тоже фигурирует Красный волшебник Тэя.

Сражение на арене

Если вернуться к синопсису, то эта сцена наверняка соответствуют моменту, когда партия добирается до плута Форджа, чтобы заставить того ответить за предательство. Кстати, паладина с героями уже нет. Он завершил миссию в огненной пещере и был таков? Или бесславно погиб?

Посмотрите ещё раз внимательно на эту довольную рожу.

А теперь то же самое, только вид сзади. Герой Хью Гранта определённо находится на той же арене, куда вышли персонажи. Судя по всему, действие всё-таки разворачивается в пределах города — не зря же нам показывали, что рядом с городом есть арена.

Здесь партию ожидают испытания. Некий лабиринт?

Кстати, похоже именно в лабиринте Хольга столкнётся с мимиком.

Обратите внимание на стены — это тот же лабиринт.

Герои прыгают в студенистый куб. Заметьте, с какой любовью подошли создатели фильма к изображению монстра — они даже добавили объеденные останки внутри куба.

И тут же в экран прыгает ускользающий зверь — тварь из официального бестиария D&D.

Битва в городе

Ещё несколько сцен связаны со сражением в Вотердипе (или Невервинтере?). Не до конца понятно, это одно сражение или всё-таки разные, но для наглядности посчитаем их вместе. Можно предположить, что на город напали именно в момент, когда партия билась на арене (или сразу после).

В пользу этой теории говорит вот этот кадр. Неясная фигура (Красный волшебник?) левитирует над ареной и швыряет огненный заряд.

Всех спасает чародей Саймон.

На заднем плане мирные жители убегают подальше — ещё бы, мало того, что на город напали, так ещё и разбираться во всём пришли именно приключенцы (паладина с героями, к слову, нет)! Кстати, обратите внимание на статую дракона справа. На заднем плане — снова гербы Аманатора, что склоняет к версии Невервинтера.

Видимо, в какой-то момент статуя оживёт.

А вот ещё один кадр, который говорит в пользу того, что нападавший — Красный волшебник. Это не Сзасс Тэм собственной персоной, а кто-то из его сподвижников. Похоже, он применил для телепортации заклинание «Дверь в пространстве» (Dimension Door) или «Туманный шаг» (Misty Step). Судя по расстоянию, скорее второе — оно позволяет телепортироваться на 30 футов (около 10 метров).

Предположительно, маг напал на город, чтобы выкрасть рог. Или шлем? В какой-то момент Саймон наденет шлем, чтобы использовать заклинание «Громовая волна» (Thunderwave). В следующем кадре видно, что волна расходится по всему городу (где рядом, опять же, расположена арена).

Что-то ещё?

Остальные сцены пока считываются очень разрозненно.

Вот, например, чёрный дракон, пролетающий над полем сражения. Определённо чёрный, потому что плюётся кислотой.

Ну и разумеется, сцена, в которой друидка превращается в медвесыча и расшвыривает врагов. По правилам игры, архетипы друида не позволяют использовать способность «Дикий облик» (wild shape), чтобы превратиться в «чудовище», — а именно к такому типу относится медвесыч.

С другой стороны, герои у нас высокоуровневые (а как ещё они будут биться с драконами и Красными волшебниками?!), так что Дорик могла обзавестись артефактом или найти ещё какой-нибудь способ (но это не заклинание Polymorh, оно позволяет превращаться опять же только в существ с типом «зверь»). Или, в конце концов, Мастер Подземелий разрешил!

А ещё друидка, похоже, использует «Дверь в пространстве» (оно есть в списке заклинаний друида). Заклинание позволяет телепортироваться аж на 500 футов (150 метров), указав направление. Скажем, «на 100 футов на восток» — так в любой дом можно попасть.

А вот в этом кадре мы, кажется, можем увидеть воздействие заклинания «Раскалённый металл» (Heat Metal).

А в этом кадре легко пропустить паука. Не просто паука, а паука-наблюдателя (Watchspider) с очень характерной расцветкой. Таких используют знать, волшебники или дроу. Иными словами, сразу понятно, что некто уже в курсе о присутствии героев в лесу.

Ну а в самом конце трейлера на миг можно увидеть (наконец-то!) барда с лютней. Нас ждёт музыкальный номер? Надеемся на хит уровня «Чеканной монеты»!

Что рассказали на презентации фильма

Comic Book опубликовал пересказ с презентации фильма на Comic-Con. В основном актёры и создатели фильма на ней признавались в любви к D&D. Например, София Лиллис настолько любила игры, что после перехода из одной школы в другую она возвращалась в старую школу, чтобы снова поиграть с теми же ребятами.

На презентации показали отрывки, которые не выложили в сеть. В одном из них команда отправилась на кладбище варваров, чтобы получить подсказки в поисках загадочного шлема. По всей видимости, эта сцена должна предшествовать эпизоду в огненной пещере. Чародей Саймон опрашивает мертвеца при помощи заклинания «Разговор с мёртвым» (Speak with Dead). Заклинание длится 10 минут, за это время мертвец может ответить на пять вопросов. Но из-за проблем в общении попытки терпят неудачи — уже в следующем кадре группа общается с мёртвыми варварами и во флэшбеках зрителям показывают сцены нелепых смертей. По словам Хью Гранта, в этой сцене есть «вайбы Монти Пайтона».

Во втором отрывке показали расширенную сцену с ареной. Персонаж Хью Гранта создаёт лабиринт, в который вступает не только «наша» группа приключенцев, но и другие — конкуренты. В ролике зрители увидели сражение с ускользающим зверем, который вдобавок творит иллюзии. И полную версию сцены с мимиком. Ролик закончился на моменте, в котором зверь загнал Эджина в угол.

И ещё несколько интересных деталей:

Актёры говорили, что хотели бы вернуться в продолжении, но при условии, что персонажи выживут. Намёк на смерть кого-то из героев? Того же Зенка, который больше и не появляется?

Кстати, насчёт паладина. Реге-Жан Пейдж не стал отвечать подробнее про архетип паладина из-за спойлеров.

Одному из значимых членов сообщества D&D предложили сняться в фильме в камео. Кто это, в итоге не раскрыли.

Режиссёры рассказали, что постарались использовать примерно поровну компьютерную графику и практические эффекты с аниматроникой.

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В прокате Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves ожидается в марте 2023-го.

По материалам IGN, Collider, Kotaku.