Надежда во тьме. Что показали в тизере «Оби-Вана Кеноби»?

Легенда возвращается! Студия Lucasfilm представила первый тизер-трейлер «Оби-Вана Кеноби» — нового мини-сериала во вселенной «Звёздных войн», в котором беглый джедай бросает вызов жестокой Империи, чтобы спасти последнюю надежду Галактики. Мы досконально изучили промоматериалы и спешим рассказать о том, чего стоит ждать от грядущей истории. Старые друзья и неожиданные локации, переклички с фильмами, мультсериалами и даже играми!

Юэн Макгрегор вновь берётся за световой меч. Однако с нашей последней встречи Оби-Ван Кеноби серьёзно изменился: действие сериала разворачивается через десять лет после событий «Эпизода III: Месть ситхов». Орден джедаев уничтожен, Восстание ещё только нарождается, а Галактическая Империя безраздельно насаждает свою тиранию. Оби-Ван потерял всех, кто был ему дорог, и ушёл в изгнание на пустынной планете Татуин.

Как говорит Макгрегор в интервью Entertainment Weekly, «в начале сюжета [Кеноби] сломлен и повержен, он растерял свою веру и фактически сдался». Оби-Ван заметно постарел и оброс, живёт в полной изоляции: пока ещё даже не в хижине на холме, а в голой пещере, откуда выбирается лишь для того, чтобы в бинокль понаблюдать за мальчишкой с отдалённой фермы Ларсов.

Ведь это не простой ребёнок, а сам Люк Скайуокер — будущий спаситель Галактики и сын Энакина Скайуокера, лучшего друга Оби-Вана и героического джедая, павшего на Тёмную сторону Силы. Яблоко от яблони упало недалеко: во время игры десятилетний Люк представляет себя пилотом истребителя или гоночного болида, вроде того, каким Энакин управлял в «Эпизоде I: Скрытая угроза».

Впрочем, скоро Оби-Вану придётся прервать своё отшельничество. Ведь по следу беглых джедаев неутомимо идут Инквизиторы — прислужники Императора, набранные из числа павших рыцарей. У этой организации богатая история: в ролевых играх и справочниках «Расширенной вселенной» они появились ещё в начале 1980-х, а сразу же после перезагрузки канона в 2013 году Инквизиторы вернулись как антагонисты мультсериала «Повстанцы». Позднее их мифологию дополнительно проработал комикс-цикл «Дарт Вейдер» (2017–2018, автор Чарльз Соул) и видеоигра «Джедаи: Павший орден».

Видимо, отсылок к этим сюжетам в «Оби-Ване Кеноби» будет немало. В начале тизера можно заметить цитадель Инквизиторов на водной луне Нур — финальный уровень «Павшего ордена». Кстати, поскольку спин-офф про Оби-Вана находился в разработке как минимум с 2017 года (тогда он планировался как полнометражный фильм), не стоит исключать, что изначально эту локацию придумали для кино и лишь позднее передали её создателям игры. Теперь же кроссовер развернулся в обратном направлении.

Также в «Оби-Ване» появятся несколько знакомых Инквизиторов — и да, злодеям даже оставили фирменные вращающиеся световые мечи! В тизере вместе с отрядом штурмовиков марширует Пятый Брат в исполнении Сона Кана (Хан из франшизы «Форсаж»). В комиксах этот зеленокожий гигант помогал Дарту Вейдеру охотиться на детей джедаев, а в «Повстанцах» он преследовал героев по всей Галактике, пока не погиб бесславно от руки Дарта Мола.

Возглавляет охоту на Кеноби сам Верховный Инквизитор — будущий антагонист дебютного сезона «Повстанцев». Правда, его не так-то просто узнать. Дизайн персонажа несколько изменился: гримёры зачем-то «ужали» характерный вытянутый череп и отказались от жёлтых глаз. А изначального актёра озвучки Джейсона Айзекса сменил Руперт Френд (суровый спецагент Куинн из сериала «Родина»). Именно он зачитывает в трейлере закадровый текст о том, как правильно ловить джедаев.

Однако центральным злодеем «Оби-Вана Кеноби», похоже, станет новый персонаж — Третья Сестра, в миру известная как Рева. Пока что про неё известно немного, но актриса Моуcес Ингрэм (лучшая подруга Джолин из сериала «Ход королевы») особо подчёркивает физическую форму своей героини: «Рева — просто босс. Настоящая женщина-атлет. Поставленную перед ней задачу она намерена выполнить любой ценой».

И действительно, злодейка как никогда близко подбирается к тайне Люка Скайуокера: на промокадрах Рева лично допрашивает его дядю Оуэна Ларса. Эту роль снова исполнил австралийский актёр Джоэл Эджертон, двадцать лет назад сыгравший юного Оуэна в «Эпизоде II: Атака Клонов». Не исключено, что заодно сериал покажет, почему в дальнейшем Ларс так презрительно отзывается о «безумном старике» Кеноби. Об истоках их конфликта можно почитать в пятнадцатом выпуске комикса «Звёздные войны» (2015–2019, автор Джейсон Аарон), действие которого разворачивается незадолго до событий «Оби-Вана».

Впрочем, главное возвращение из трилогии приквелов авторы пока держат в тени. Безошибочно узнаваемое дыхание на титрах и грозная музыкальная тема «Битвы героев» предвещают появление Дарта Вейдера — причём в исполнении Хейдена Кристенсена из Эпизодов II-III. Согласно анонсу, блудному ученику Оби-Вана вновь предстоит скрестить световые мечи с учителем; хотя когда и как именно состоится матч-реванш, пока непонятно. Вполне вероятно, что в сюжете не обойдётся без драматичных видений Силы или флэшбеков о Войне Клонов.

«Оби-Ван Кеноби» вообще не сидит на месте, в отличие от недавней «Книги Бобы Фетта», где герои почти не покидали песков Татуина. Тизер не раз щеголяет неоновыми пейзажами планеты Дайю — совершенно новой локации, вдохновлённой многоэтажными трущобами Гонконга. Кстати, построили её с относительным минимумом «живых» декораций. Как и в случае с «Мандалорцем», съёмки прошли в лос-анджелесском павильоне Volume, где фотореалистичные задники выводятся на огромный панорамный экран позади актёров.

Но кое в чём новый сериал разительно отличается от предшественников. Судя по всему, в Lucasfilm к «Оби-Вану Кеноби» относятся скорее как к многочасовому фильму, чем как к сериалу. Над проектом работает не большая сценарная группа под руководством шоураннера, а всего один главный сценарист Джоби Харольд («Меч короля Артура») и одна постановщица Дебора Чау («Мандалорец», «Джессика Джонс»). Более того, для создания главной музыкальной темы пригласили живую легенду Джона Уильямса — автора саундтреков ко всем девяти эпизодам киносаги.

Тем выше ответственность. В январе 2020 года, когда съёмки вот-вот должны были стартовать, президент Lucasfilm и исполнительный продюсер проекта Кэтлин Кеннеди не побоялась отложить сериал на целый год, чтобы доработать сценарий. И прежде всего добавить в него чуть больше оптимизма. «Мы хотели рассказать обнадёживающую, вдохновляющую историю, — объясняет Кеннеди. — А это не так-то просто, когда речь идёт о персонаже Оби-Вана, которого так изменила “Месть ситхов”. Это довольно мрачный период в истории “Звёздных войн”».

Даже в чрезвычайно плотном графике ЗВ-сериалов на 2022 год у «Оби-Вана Кеноби» есть шанс стать по-настоящему важной главой этой вселенной. Или как минимум достойным подарком для того поколения зрителей, что выросли на Эпизодах I-III. «Я вижу тех, для кого мы снимали эти фильмы, — вспоминает Юэн МакГрегор. — Тех, кто тогда был детьми. И наши “Звёздные войны” стали их “Звёздными войнами”. Я очень рад, что к ним наконец-то начали относиться с позитивом».

В эпохе Империи немало ярких героев, моральных конфликтов, ужасных трагедий и (несмотря ни на что) надежды. Как этим наследием распорядится новая история? Узнаем 25 мая!